Vecinos de las playas de Sagunt creen que la falta de soluciones ha generado "un riesgo real"

Las consecuencias y los daños provocados por la actual borrasca Harry han evidenciado el "abandono institucional" y la erosión "imparable" de las playas del norte de Sagunt. Esta es la lectura que han hecho desde la Asociación Vecinal de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa, después de ver con impotencia y rabia que "sus peores temores" se han confirmado pues esta última playa se ha desdibujado totalmente, el agua se extiende por sus calles, además de anegar el camping, provocar allí el rescate de ocho personas, y llegar también hasta las puertas de las viviendas de Corinto.

La entidad ha condenado que la "inacción administrativa durante décadas, decisiones arbitrarias en la gestión de sedimentos y la ausencia de medidas de protección reales han desembocado en un escenario de riesgo real para las personas y los núcleos urbanos costeros. No es solo el cambio climático: es la negligencia institucional la que está destruyendo nuestras playas", afirman en un comunicado.

Unos vecinos contemplan los daños en la Malvarrosa de Corinto. / Daniel Tortajada

También recuerdan sus numerosas demandas que han caído en saco roto: Desde la negativa de Costas a una actuación de emergencia antes del megatrasvase de arena previsto antes de junio de este año, "cuando la urgencia era evidente", a su oposición a "la extracción de piedras, arena y gravas sin declaración de impacto ambiental", para regenerar con ellas la playa de Almenara, "pese a ser nuestra única defensa natural". "Este temporal no ha hecho más que confirmar lo que llevamos años denunciando: una crónica de una muerte anunciada, y ahora pagamos las consecuencias del abandono y el expolio", resumen al analizar lo ocurrido.

Daniel Tortajada

Panorama dantesco

"La ciudadanía vive momentos de angustia y miedo. Las pocas dunas que quedaban han desaparecido, arrasadas por la fuerza del oleaje, salinizando y destruyendo la flora y la fauna que aún resistían en este espacio natural tan frágil. El panorama es dantesco: no solo se pierde la playa, también la biodiversidad y la seguridad de la zona", relatan.

"Muros de arena improvisados"

La asociación ha criticado que "Costas sigue sin intervenir, y el Gobierno local, lejos de actuar con visión y técnica, levanta muros de arena improvisados frente al mar, que son devorados por las olas en cuestión de horas. Mientras tanto, el litoral se deshace y la población queda a merced de los elementos.".

En este sentido, consideran que estos últimos son "una medida ineficaz que previsiblemente será engullida por el próximo temporal, dejándonos aún más desprotegidos", han augurado.

Sacos de arena colocados en la playa. / Daniel Tortajada

"Plan real de protección"

La asociación exige así una serie de medidas. Una es la "atención inmediata a la situación de emergencia generada tras el último temporal". A esto le suma "un plan real de protección costera, con actuaciones coherentes, técnicas y no improvisadas".

Además de reclamar la ejecución urgente del proyecto de regeneración previsto, ha exigido "defensas reales para las viviendas y soluciones estructurales", que vayan más a allá del megatrasvase de arena previsto por el Ministerio antes del próximo mes de junio y reitera la necesidad de ampliar ese proyecto, incluyendo mecanismos permanentes de protección, como arrecifes artificiales, diques sumergidos u otros que permitan retener la arena sin perjudicar a las playas del sur, dicen lamentando que al norte de la ciudad "las playas se han defendido a costa de sacrificar las nuestras".

Más sedimentos

Otra de sus demandas es que el Ministerio amplíe los aportes de sedimentos que prevé trasvasar desde el fondo de Cullera, "ya que el litoral ha retrocedido mucho más desde que se redactó el proyecto".

A su juicio, "esta situación no es fruto de la naturaleza, sino de una cadena de decisiones erróneas e ignoradas. Las playas de Sagunto no pueden seguir siendo tratadas como una zona residual"."No aceptamos más excusas. Exigimos protección real, planificación responsable y respeto por nuestro territorio y por quienes vivimos aquí".