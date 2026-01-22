Aislados por el agua en Sagunt tras desoír las recomendaciones

Los servicios de emergencias se han tenido que movilizar esta mañana tras recibir una llamada de auxilio desde el camping de la playa Malvarrosa de Corinto, el establecimiento situado en primera línea de playa que ha sufrido inundaciones y graves desperfectos a raíz de la borrasca Harry .

Después de que ya se tuvieran que llevar a cabo varios rescates en este camping hace dos días, hoy, el aviso lo ha realizado un matrimonio alemán de la avanzada edad que se había quedado aislado en su autocaravana y rodeado de un pequeño 'lago' de un metro de profundidad. Esto es lo que les ha ocurrido después de desoír las recomendaciones que les hicieron los responsables del camping ayer mismo para que se retirasen de esa zona debido a la cada vez más complicada situación.

La autocaravana que ha quedado aislada. / Daniel Tortajada

La llamada ha movilizado tanto a la Policía Local como a los Bomberos, si bien estos últimos han confirmado que hay casi un metro de agua y, por tanto, no se puede sacar la autocaravana hasta que no baje el nivel. Aunque se han ofrecido a ayudarles a salir, el matrimonio ha decidido quedarse pues ha asegurado que tenía agua y víveres. Además, los responsables del camping se han mostrado dispuestos a estar pendientes de cualquier necesidad que pudieran tener.

Un operario, trabajando en el camping. / Daniel Tortajada

Al margen de este incidente, en la instalación hoy proseguían los trabajos para intentar paliar los efectos de una borrasca que no solo ha llenado el recinto de agua de mar, sino también de gran cantidad de arena pues, según explica su gerente, Paula Kopetz, "la playa se nos ha venido encima tras años de inacción para protegerla de forma efectiva".

Una mujer, leyendo en una avenida junto a unas autocaravanas. / Daniel Tortajada

Mientras tanto, autocaravanas y caravanas que estaban en el camping han aparcado ahora en una avenida cercana mientras la instalación va recuperando la normalidad pues muchas de ellas son de clientes extranjeros que acuden en largas estancias para pasar el invierno al lado del mar y con temperaturas menos gélidas que en sus países de origen.