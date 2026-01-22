El avance del mar en Sagunt: un chalé dañado y arena en las calles confirman los peores temores
Los afectados denuncian que el problema "se veía venir" ante la inacción y desde que se regeneró la costa de Almenara antes que la de Sagunt
El temporal Harry ya ha empezado a provocar daños materiales en viviendas situadas en la primera línea de la playa Malvarrosa de Corinto. La caída de parte del muro de un chalé sobre el que ayer mismo rompían las olas ha confirmado todos los temores del vecindario de este litoral de Sagunt, dado el gran avance del mar que se ha producido en los últimos años en una zona que, hace cuatro décadas, estaba a unos 200 metros de distancia del agua.
La acentuada regresión ha ocasionado visibles problemas en esta casa pues, además de derribar parte del vallado de hormigón, ha llenado la terraza de arena, piedras e incluso de conducciones de los lavapiés. "También nos ha entrado algo de agua en el garaje pero, por suerte, en la casa, no", explicaba Vicente Moros, su propietario, mientras la arena de la playa llenaba también algunas calles de la urbanización pero ya con un mar más calmado.
Personal municipal ha acudido esta mañana a valorar lo ocurrido y ha confirmado que el consistorio asumirá la retirada de la arena, gesto que han agradecido los propietarios. "Es que nos vino de los montículos que hizo el ayuntamiento para intentar frenar la entrada de agua del mar", precisaba la dueña, Manolita, añadiendo que la reparación de la valla sí correrá de su bolsillo. "Veremos si el seguro se hace cargo", afirma su marido.
Se veía venir
Estos daños en ningún caso han supuesto una sorpresa pues, dado todo lo que había avanzado el mar en los últimos meses, lo veían venir y así lo alertaron incluso en un pleno municipal donde acudieron junto a otros vecinos del litoral norte de Sagunt a demandar medidas urgentes y a que los trasvases previstos por el Ministerio se acompañen de mecanismos para retener la arena.
"El problema es que el mar se nos ha venido encima. Hicieron espigones en Almenara sin regenerar esta playa a la vez, con una actuación global y eso nos ha perjudicado enormemente. Y si ahora solo traen arena será pan para hoy y hambre para mañana", resumía la mujer, insistiendo en una vieja demanda vecinal y del mismo ayuntamiento: Que el trasvase de más de un millón de metros cúbicos de arena se complemente con sistemas que impidan que las corrientes se la lleven a corto y medio plazo. "Necesitamos un arrecife sumergido que nos proteja, sin perjudicar a nadie", resume.
