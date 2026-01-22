Compromís exige medidas excepcionales para proteger las playas del norte de Sagunt

Los daños provocados por el temporal Harry en la costa norte de Sagunt han llevado al grupo municipal de Compromís a exigir "medidas excepcionales y urgentes" para la protección de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa. El grupo municipal recuerda además al alcalde, Darío Moreno, la necesidad de encargar un informe que cuantifique el impacto de las obras ejecutadas en las playas del sur de Castelló sobre el litoral del Camp de Morvedre.

En palabras de Maria Josep Picó, portavoz en el ayuntamiento: “La restauración de arena trasvasada va a resultar insuficiente puesto que habría que actualizar el proyecto. Pedimos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico medidas excepcionales para proteger de la erosión y los efectos del cambio climático la costa de Morvedre. Se ha sufrido mucho en la zona y consideramos que las medidas tienen que ser prioritarias y sin más dilación”.

“Compromís en su momento, cuando se construyó el espigón a Almenara junto a las Casas de Queralt, pedimos al alcalde, Darío Moreno, que encargara un informe sobre la afección de esta infraestructura, y también de toda la urbanización desarrollada, sobre nuestro litoral. Por este motivo, en la próxima comisión especial de playas vamos a reivindicar de nuevo un informe para proteger nuestra ciudadanía mientras se acomete el proyecto actual de restauración de la costa, que consideramos se tiene que actualizar porque es un proyecto que se encargó hace más de cinco años. Consideramos que la situación actual requiere de una actualización del mismo”, concluye Maria Josep Picó, portavoz del grupo municipal de Compromís per Sagunt en el ayuntamiento.