Dos conciertos solidarios recaudarán en Canet fondos contra el cáncer

El auditorio de Canet d’en Berenguer acogerá los próximos 24 y 25 de enero una cita con la solidaridad en la comarca con la actuación del Coro Almudáfer y su grupo instrumental dedicado al pop-rock español. Los beneficios de este concierto benéfico irán a cargo de Amuhcanma, una asociación sin ánimo de lucro dedicada al acompañamiento de enfermos de cáncer, así como a sus cuidadores y familiares por medio de servicios personales, talleres y actividades,como en este caso la presente actuación musical.

Los portavoces de este colectivo de mujeres y hombres contra el cáncer de mama se muestran muy ilusionados ante los retos de su colectivo después del aumento de la recaudación en los actos del año pasado, en especial en la carrera solidaria, que ya están preparando pese a que será en el mes de mayo.

Por ello, ven la actuación en Canet como “una oportunidad bonita para colaborar con los objetivos de nuestra asociación y tratar de frenar el impacto de esta enfermedad en nuestra sociedad”.

Noticias relacionadas

El coro Almudáfer, dirigido por Sergi Rajadell, repasará temas que han marcado a varias generaciones con las canciones de siempre, "las que nos hacen sentir bien", dicen desde la organización. Los puntos de venta anticipada de las entradas será el local de Amuhcanma, en la calle San Pedro 65 del Port de Sagunt y en las taquillas del Auditori los días de la actuación, que serán ambas a las 19 horas.