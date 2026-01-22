Cuestionan las estrategias frente a la "grave crisis" de la vivienda en Sagunt

El acceso a la vivienda se afianza como una de las principales preocupaciones ciudadanas en Sagunt. Las últimas voces en ofrecer su receta contra esta "grave crisis" llegan desde Iniciativa Porteña, que reclama al ayuntamiento "buscar toda la financiación posible" de las administraciones superiores para ampliar el parque público.

Vista del núcleo del Port de Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

El portavoz segregacionista, Eduardo Márquez, señala a la Generalitat por no declarar al municipio zona tensionada, tal y como pidió el pleno hace más de año y medio. De esta forma, se podrían aplicar "medidas especiales, como controlar el precio del alquiler, impulsar la vivienda protegida o conseguir incentivos fiscales también para los arrendatarios, no solo para los arrendadores, como propone el Gobierno Central".

Estrategia equivocada

Más allá de este apunte, el concejal de IP centra su crítica en el gobierno local por su "estrategia equivocada". Se refiere al "pelotazo" aprobado por pleno en octubre de 2024, que "casi regaló suelo a los promotores para cercar barrios como Ferroland, San Francisco de Borja, Churruca y Los Ríos con edificios de hasta 11 alturas para viviendas de renta libre de 50 metros cuadrados". La consecuencia de esta "disparatada" política, según insiste, será la masificación de estos espacios, ya que este incremento de la volumetría "no obliga a los constructores a dotar estas zonas de nuevos servicios".

Así, Márquez considera que "se está generando la tormenta perfecta para que se provoquen muchos atascos, colas en listas de espera en sanidad y problemas de escolarización, porque pasa el tiempo y el gobierno municipal no lleva a cabo ningún avance significativo en la dotación de servicios".

"Llegamos tarde"

Lo peor es que, para abordar estos problemas, "ya llegamos tarde, porque un nuevo centro de salud, una escuela o un instituto no se consiguen de la noche a la mañana. Hemos pasado de la falta de planificación a la improvisación absoluta, mientras el precio de la vivienda está disparado y parece no encontrar el techo, porque no se aplican medidas para intervenir este mercado completamente loco".

Propuestas

Frente a este "inmovilismo", los segregacionistas plantean "sacar al mercado todo el patrimonio municipal del suelo, que pueda destinarse a la promoción de vivienda; que el ayuntamiento enajena solares para su desarrollo mediante cooperativas; que se vendan terrenos para fomentar la rebaja del precio de la vivienda e incluso que los beneficios de estas operaciones se destinen, desde las arcas municipales, a la construcción de viviendas de alquiler protegido".