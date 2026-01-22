El reconocido Toni Ruiz regresa a la novela

El Centro Cívico del Port de Sagunt acogerá este viernes 23 de enero la presentación de la última novela de Antonio Ruiz Martínez, uno de los fundadores y actual director del Teatro del Arco Iris y del Cercle de Teatre, la compañía más veterana de la localidad.

Con una trayectoria que supera los 30 montajes teatrales, Ruiz retoma su faceta como novelista con "24 horas en la vida de un hombre ridículo", una obra editada por Sar Alejandría.

Trayectoria

Licenciado en Ciencias Químicas y profesor de Secundaria durante años, Toni Ruiz —como es conocido en el ámbito cultural— asegura que su “gran actividad ha sido siempre la creación artística”. Comenzó a escribir novelas con apenas catorce años, pasó por la poesía y encontró en el teatro el espacio donde se concentra el grueso de su producción. En total, cuenta con 13 novelas escritas, la última de ellas la que ahora ve la luz.

Autor de 43 obras y director de una treintena de montajes teatrales, Ruiz ha estrenado recientemente piezas como "Retórica de la incertesa" o "Retratos del devenir patrio". Además, el grupo Passió per Sagunt llevó a escena con gran éxito su texto "Els amors prohibits d’Úrsula" y "Joan". “Ahora ando metido en la publicación del ensayo "Círculo de Teatro, 50 años de actividad" y en el montaje del musical "Aladino" con la Unión Musical Porteña”, explica el autor a Levante-EMV. Ruiz también forma parte del Consejo Municipal de Cultura en representación de Esquerra Unida-Unidas Podem, lo que refuerza su implicación con la vida cultural de su municipio natal.

Sobre la novela

La novela que ahora presenta sitúa al lector en un lunes aparentemente rutinario en la vida de Manuel, un taxista cuya jornada se ve alterada por los acontecimientos, los clientes y las conversaciones que ponen en crisis sus certezas vitales. A lo largo de 24 horas, el protagonista se enfrenta a dudas profundas sobre la realidad, la familia y las creencias que han sustentado su vida durante casi medio siglo.

“El teatro se me nota mucho en la forma de escribir”, reconoce Ruiz, quien explica que la historia llevaba tiempo rondándole la cabeza y que fue el propio título el que le dio la clave definitiva. “No la quise concebir como obra teatral y decidí estructurarla como novela. El texto lo terminé en poco más de un mes, este verano”, añade. Con esta nueva publicación, Antonio Ruiz consolida su papel como uno de los grandes referentes culturales del Port de Sagunt, una figura ampliamente conocida y respetada por su incesante labor creativa y su compromiso con la cultura local.

La presentación del libro tendrá lugar a partir de las 19 horas en la cafetería del Centro Cívico y contará con la participación de Quique Ruiz.