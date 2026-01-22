Medida "hiperprovisional" para contener el agua del mar en Sagunt

La borrasca Harry ha llevado al Ayuntamiento de Sagunt a adoptar una medida excepcional para proteger las casas de la playa Malvarrosa de Corinto de la fuerza de un mar que ha quedado a escasa distancia de muchas viviendas: Levantar un muro de arena con retroexcavadoras, aprovechando el mismo sedimento del litoral y colocar sacos de arena en las calles perpendiculares a la costa.

Técnicos del departamento de Mantenimiento y de la empresa mixta Aigües de Sagunt consideraron este martes que, en pleno temporal, era la mejor forma de frenar la entrada de agua marina que estaba anegando calles, incluido el acceso principal a la urbanización Malvasur.

Así lo han explicado desde el gobierno local a preguntas de Levante-EMV, precisando que se hizo "como medida de urgencia para proteger al vecindario", sin llegar a pedir permiso a la Demarcación de Costas.

Muros de contención en la Malvarrosa de Corinto. / Daniel Tortajada

Aunque no era una competencia municipal y se arriesgaban a una sanción, en el consistorio se quiso dar prioridad a proteger a las personas y el concejal de Playas, Roberto Rovira, llamó a Costas para informarles sin que tampoco le llegaran a poner problemas, como él mismo ha reconocido a este diario.

Rovira admite que esta actuación es "hiperprovisional" y responde a un objetivo claro. Aún así esto no se ha librado de las críticas de la asociación vecinal de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa, que lamenta la "improvisación" y cuestiona la eficacia de la medida, al apuntar que "son devorados por las olas en cuestión de horas, dejándonos aún más desprotegidos". Como apunta el edil: "Esto se hizo para que no entrara más agua porque es el único mecanismo del ayuntamiento para actuar. Y el temporal, afortunadamente, no durará tres semanas", afirma confiando que las olas no se lleven todo ese sedimento.

Unos operarios achicando agua. / Daniel Tortajada

Bombeos

Desde ayer, desde el consistorio también se trabaja en el bombeo del agua del mar en las calles de la Malvarrosa para eliminar cuanto antes todo el rastro de la inundación. Una vez se haya achicado toda el agua, la intención municipal es tratar de restablecer el alumbrado público a la mayor brevedad posible.