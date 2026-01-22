El mejor ciclismo se dará cita este viernes en el Camp de Morvedre

La comarca volverá a ser escenario del mejor ciclismo con la "Clàssica internacional Camp de Morvedre", que este año conmemora su XX aniversario. Una celebración por todo lo alto para la que se eseperan alrededor de 160 corredores profesionales y cerca de 30 equipos, entre ellos: UAE Emirates Team XRG, Movistar Team, Team Jayco Alula, XDS Astana Team, Bahrain Victorious, Soudal Quick-Step, Burgos-Burpellet-BH, Caja Rural-Seguros RGA, Equipo Kern Pharma, Euskaltel-Euskadi, Team Polti VisitMalta, Cofidis, TotalEnergies, MBH Bank CSB Telecom Fort, Unibet Rose Rockets, Bardiani CSF 7 Saber, Illes Baleares Arabay, Selección Española, Van Rysel Roubaix, Anicolor / Campicarn, Cic Pro Cycling Academy... anotaban desde la organización.

Instantes de la vuelta el año pasado. / Daniel Tortajada

Esta vuelta, que será presentada este jueves en un acto al que asistirán leyendas de este deporte como Vicente Belda, Valverde o Stefano Garzelli (Giro 2000), tendrá su salida este viernes, 23 de enero, a las 12.15 horas desde Estivella. Una clásica en la que se recorrerán 164 kilómetros, en un circuito muy especial que pasará por las localidades de Algar del Palància, Albalat dels Tarongers, Gilet, Petrés y de nuevo Estivella, circuito que realizarán dos veces subiendo tres al Garbí y a la Frontera, puerto de montaña con un desnivel del 20%, que lo convierte en el "Tourmalet" de Estivella, tal y como describe el organizador de esta vuelta, José Ramón Mateu, también fundador de la misma y gran promotor de este deporte a nivel nacional.

Evento

El evento será retransmitido en director por TVE, concretamente Teledeporte, al que se espera que asistan miles de personas, como ha avanzado Mateu.

Estos XX años contarán con un acto homenaje al fallecido, Juan Manuel Valls, ciclista local muy conocido, fundador junto a Mateu de esta vuelta y campeón de España de ciclismo de Montaña.

Desde el Club Ciclista Estivella se informa que la carretera quedará intermitentemente cortada al tráfico a su paso por el término municipal, desde las 12 hasta finalizar la prueba, sobre las 16.30 horas que se espera la llegada a meta.

Por otro lado, la prueba atravesará la población en siete ocasiones, por lo que los cortes y regulaciones del tráfico serán realizados y coordinados por la Guardia Civil, con el fin de garantizar la seguridad de participantes y vecinos.

Desde la organización se ruega la máxima colaboración y comprensión ante las posibles molestias que esta circunstancia pueda ocasionar.