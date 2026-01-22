El PP exige medidas urgentes para el litoral norte de Sagunt

El grupo municipal del PP en Sagunt ha denunciado "la grave situación de la playa del norte de Sagunt" tras el temporal y ha exigido medidas urgentes después de la entrada del agua del mar en calles y viviendas de la Malvarrosa de Corinto donde el agua ha anegado calles, viviendas y un camping donde fueron necesarios incluso rescates, como informó Levante-EMV.

Además de "lamentar profundamente" esa "situación crítica", creen que la imagen actual de la playa del norte "es desoladora y causa una enorme preocupación entre vecinos y vecinas". "La regresión del litoral es ya evidente y la desaparición progresiva de la playa se ha convertido en una realidad dolorosa, consecuencia directa de años de inacción y de la falta de soluciones estructurales por parte del Ministerio", opinan.

Calle anegada en la playa Malvarrosa. / PP

El portavoz, Ximo Catalán, ha lamentado la gravedad de los hechos y la sensación de abandono que sufre la zona: “La imagen de la playa del norte es devastadora. Estamos asistiendo a la desaparición de nuestra playa, una muerte anunciada que llevamos tiempo denunciando. Lo más grave es que ya no hablamos solo de arena o de dunas, hablamos de casas, de calles y de la seguridad de nuestros vecinos y vecinas”.

Catalán ha sido especialmente crítico con las actuaciones impulsadas desde el Ministerio, que considera claramente insuficientes: “El Ministerio sigue mirando hacia otro lado. El trasvase de arena no es una solución, es un parche que se demuestra inútil cada vez que llega un temporal. Mientras no se adopten medidas serias y estructurales, el mar seguirá avanzando y poniendo en riesgo a nuestro vecindario”.

Respuesta inmediata y coordinada

Desde el grupo popular se insiste en que la situación ha alcanzado un punto límite y exige una respuesta inmediata y coordinada: “Lo veníamos avisando desde hace mucho tiempo. Hoy el mar ya está dentro de las casas. No podemos esperar más”.

El portavoz del PP Ximo Catalán. / PP

Por todo ello, el grupo ha exigido la convocatoria urgente de la Comisión Especial de Playas, para que se informe de las actuaciones que se están realizando actualmente y, sobre todo, de las medidas de prevención que se van a adoptar de manera inmediata y a medio plazo.

Asimismo, reclama que se solicite de forma urgente una visita del Ministerio y de la Demarcación de Costas a la zona afectada, para que comprueben sobre el terreno la magnitud del problema y asuman su responsabilidad en la búsqueda de soluciones definitivas.

“Nuestros vecinos no pueden seguir pagando las consecuencias de la inacción del Ministerio. La situación es muy grave y exige respuestas inmediatas”, ha concluido Ximo Catalán.