Sagunt pone en marcha su maquinaria tributaria para recaudar 40 millones
El ayuntamiento aprueba el padrón de los primeros impuestos que cobrará este año y también da luz verde a su plan de inspección
El Ayuntamiento de Sagunt ha engrasado sus mecanismos tributarios y ya tiene todo listo para ponerlos a rodar con el objetivo de recaudar a lo largo de los próximos meses cerca de 40 millones de euros en impuestos y tasas. Uno de los primeros pasos de este procedimiento ha sido aprobar los padrones fiscales de los vados, con los que la previsión de ingresos ronda los 420.000 euros para este año, los quioscos (1.000 euros) y el alumnado del conservatorio de música Joaquín Rodrigo, que funciona por trimestres y no está recogido en un epígrafe propio, sino que se engloba en la partida de servicios educativos.
Estos tributos abren su ventana de abono en periodo de voluntaria en unas semanas, mientras que las domiciliaciones se pasarán a principios de marzo. Unos tiempos similares sigue el impuesto de vehículos de tracción mecánica, que está previsto que ascienda a los 3,5 millones de euros. Posteriormente, se irán recaudando en primavera el sustancioso impuesto de bienes inmuebles (IBI), que roza los 27 millones de euros, y en otoño el impuesto de actividades económicas (IAE), con casi 3,5 millones de euros.
El 'basurazo'
Más allá del cobro trimestral de la tasa de mercados, los huertos urbanos o las concesiones administrativas, la otra gran carga fiscal en el calendario del contribuyente de Sagunt es el 'basurazo', que se queda este año en el entorno de los 5,5 millones de euros. Mientras su periodo de pago voluntario se mantiene abierto durante todo el verano, las domiciliaciones de esta tasa para la recogida y transporte de los residuos domésticos y municipales se dividen en julio y octubre.
Así se superan los 40 millones de euros de ingresos, casi el 38 % del total presupuestado para este ejercicio, a los que se suma una pequeña cantidad procedente de la labor inspectora del ayuntamiento. Para marcar las directrices de esta fiscalización, que cuenta con una funcionaria encargada, el gobierno municipal aprobó recientemente el Plan Anual de Inspección, que entre sus particularidades destaca su carácter "reservado", de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 58/2003 General Tributaria.
Directrices
Lo único que se da a conocer de este documento son sus líneas maestras, en las que el ayuntamiento resume esta tarea en ocho puntos. El primero se centra en la coordinación entre los servicios competentes, "tanto en la selección de contribuyentes a revisar como en la realización concreta de las actuaciones". En este sentido, fuentes municipales confirman que estas inspecciones se limitan a las empresas y que "este año no esperamos ningún ingreso significativo por esta vía".
Estas palabras contrastan con el presupuesto en vigor, que repite la costumbre de las últimas cuentas en incluir una partida de un millón de euros por la recaudación, a través de la inspección, del impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO). Lo más cerca que han estado la hacienda local de alcanzar esta cifra fue en 2023, cuando superó los 300.000 euros. En 2024, los ingresos no llegaron a los 3.000 euros por la vía tributaria, mientras que el año anterior también entraron 277,17 euros por esta tarea de fiscalización en la tasa por el aprovechamiento del vuelo. De años anteriores y todavía pendientes de abono se arrastran casi 545.000 euros, principalmente del ICIO, pero también del IAE, las inspecciones tributarias e incluso la tasa de basura.
Más información
El plan municipal también contempla intensificar la colaboración con la Agencia Tributaria o aprovechar "al máximo" los medios informáticos de tratamiento de información, para conocer las declaraciones tributarias, las licencias urbanísticas o de actividades solicitadas o los expedientes sancionadores en materias de ocupación de vía pública con mesas y sillas, barras, contenedores o actividades comerciales.
Derechos de los contribuyentes
La verificación de la correcta aplicación de los beneficios fiscales, la regularización de las declaraciones no presentadas o presentadas incorrectamente y la realización de las labores de inspección con la mayor diligencia y eficacia posibles, para velar así por los derechos de los contribuyentes, son las otras directrices que completan este plan de inspección de Sagunt para 2026.
