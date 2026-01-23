Arranca con fuerza en Sagunt el primer "dijous de berenar"

Sagunt arrancaba este jueves con los "dijous de berenar", una tradición muy arraigada en el municipio, sobre todo en su núcleo histórico, que dinamiza el comercio, principalmente los hornos y el sector hostelero, ya que algunos bares y locales de la ciudad tienen que hacer varios turnos de merienda para atender toda la demanda existente.

No se trata de un jueves cualquiera sino de aquellos en los que se come la conocida "pataqueta", un pan, dulce o salado en forma de medialuna, que algunos historiadores sitúan en 1492, fecha a partir de la cual se expandió a otros municipios. Además de su forma tan característica, también es bastante tradicional su relleno, siendo el más habitual el de blanco y negro con habas, al menos en Sagunt. Sin embargo, con los años han ido apareciendo nuevas versiones de mezcla: con ajos, tortilla de patata, y al blanco y negro se ha sumado el chorizo, añadiendo el color rojo a este bocadillo tan especial. También hay pataquetas dulces, nuevas versiones para los más pequeños, como son aquellas rellenas de chocolate.

Gente disfrutando del "dijous de berenar" en el Port. / Daniel Tortajada

Tradición

Esta tradición que ayuda a socializar y a reunirse con familia y amigos en torno a esta pataqueta, se iniciaba este jueves 22 de enero, el primero después de Santa Antoni, hasta el de antes del Miércoles de Ceniza, que será el jueves 12 de febrero.

Este primero comenzaba con bastante participación y ya se notaba su llegada en los bares y establecimientos de Sagunt, algo más tímido en el núcleo del Port, aunque cogiendo auge, y más animado en el de Sagunt. También lo han notado los hornos, algunos de los cuales, han hecho corto de producto.

Pataquetas preparadas. / Daniel Tortajada

Esta "joya culinaria", como la denominan algunos, quiere ser protegida y en marzo del 2025, el Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia inició un proyecto de promoción gastronómica y cultural con el que aspira a lograr el reconocimiento de la ‘Pataqueta’ como Marca CV, cuyo objetivo es proteger los productos agrarios y agroalimentarios del ámbito de la Comunitat Valenciana.

En Sagunt, el ayuntamiento también puso en marcha talleres para que la tradición siga viva.