El Camp de Morvedre vive su vuelta ciclista más internacional

Con un fuerte sonido a pedaleo y el murmullo de las ruedas de las bicicletas de carretera arrancaba esta mañana la "Clàssica internacional Camp de de Morvedre", una vuelta ciclista que llenaba de ambiente las calles de la Baronia con su epicentro en Estivella donde se instalaba la salida y la meta.

Un recorrido de 165 kilómetros, que pasa por las localidades de Algar de Palància, Albalat dels Tarongers, Gilet y Petrés pero que centra todas sus miradas, sin duda, el la subida al Garbí por la Frontera, un puerto de montaña explosivo de 5,5 kilómetros, que llega a alcanzar un desnivel de casi el 20%, con 593 metros de altura. Una subida donde se espera una batalla táctica de primer nivel. ”Subir La Frontera no es pedalear, es luchar contra la inclinación del mundo, qué comience el espectáculo", comentaban desde la organización y más teniendo en cuenta que la subida se realiza tres veces. "Nosotros la llamamos el Tourmalet de Estivella" , afirmaba Jose Ramón Mateu emocionado a Levante-EMV, el principal promotor de la carrera.

La cita se ha iniciado con un minuto de silencio. / Levante-EMV

La prueba se ha iniciado con un minuto de silencio y en presencia del alcalde, Francesc Mateu, el diputado Sergio Pastor, así como José Enrique Gutiérrez, presidente de la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana.

Ambiente

La cita deportiva ha ambientado la Baronia desde primera hora de la mañana haciendo salir a los vecinos y vecinas a la calle para ver pasar a los cerca de 160 corredores, de distintas nacionalidades y 22 equipos, en una prueba histórica que se recuperó en 2025 después de varios años de parón (35), en concreto desde 1989, cuando sus inicios se sitúan en1982.

Una vuelta al Camp de Morvedre en la que han participado leyendas del ciclismo en sus distintas ediciones como Miguel Induráin, Marino Lejarreta, una de las grandes figuras del ciclismo español de los 80, ganador de etapas en grandes vueltas. Eduardo Chozas, ciclista español con victoria en grandes vueltas (Vuelta a España y Giro). José Luis Laguía, destacado escalador español, varias veces ganador de la clasificación de la montaña en la Vuelta a España. Bernard Hinault, quintuple ganador del Tour de Francia y uno de los más grandes de la historia (aunque su victoria aquí en 1985 aparece en el palmarés, es muy relevante). Pedro Delgado, segunda victoria en el Tour de Francia (1988), ganador del Giro de Italia (1985) y estrella del ciclismo español. Stephen Roche, campeón mundial y ganador de Giro y Tour en 1987; figura clave del ciclismo de ese momento. Erich Mächler , Rolf Gölz o Laurent Jalabert, entre otros grandes.

Homenaje

La Clàssica Internacional Camp de Morvedre rinde homenaje a Juan Manuel Valls, quien fuera junto a Mateu, al que también se le reconoce, uno de los grandes promotores de esta vuelta, quien perdía la vida hace unos días a sus 79 años. "El aire de la Sierra Calderona se siente un poco más pesado. Nos ha dejado Juan Manuel Valls, aquel corredor que en los años 70 llevó el nombre de Estivella en el pecho, pedaleando entre los gigantes del asfalto con la humildad de quien sabe que la gloria no está en la meta, sino en el camino", comentan quienes lo conocieron bien. "Valls perteneció a una estirpe de ciclistas que hoy parece de leyenda, defendió los colores de equipos míticos como el Orbea y el Karpy. Su paso por la Vuelta a España y sus victorias de etapa fueron el testimonio de un hombre que no se arrugaba ante nadie. Pero más allá de los trofeos, Juan Manuel personificaba los valores más puros del ciclismo: el compañerismo, la capacidad de sufrimiento y la lealtad", añadían.

Encuentro de ciclistas en Estivella. / LEVANTE-EMV

La vuelta se presentaba este jueves, con un encuentro de ciclistas, pero sobre todo amigos.

Corte de calles

Desde la organización, el club ciclista de Estivella, recuerda que las calles de la localidad permanecerán cortadas hasta la llegada de la carrera, que se prevé pasadas las 16.30 horas. Además, se solicita colaboración y se piden disculpas por las molestias.