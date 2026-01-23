La Clàssica ciclista de Morvedre: un escaparate de futuras promesas

Christian Scaroni se ha proclamado campeón de la Clàssica internacional Camp de Morvedre, una joven promesa italiana del ciclismo de 28 años que desde 2022 corre para el equipo XDS Astana Team. Scaroni también ha coronado la montaña, siendo la sensación de esta vuelta ciclista. El podio lo completaba Diego Pescador, el mejor en la categoría joven y segundo en la general; el tercero, Antonio Tiberi. Íker Soriano, se descubre como el mejor ciclista valenciano y en cuanto a los equipos, el Movistar Team se ha llevado todos los honores.

Ganador de la general y la montaña. / Daniel Tortajada

Una carrera que "ha dejado entrever a las futuras promesas del deporte", en quienes han tenido puestos los ojos tanto los medios de comunicación, donde hoy se han dado cita los más importantes y los entendidos de este deporte", explicaba José Ramón Mateu, promotor de la carrera y organizador de la misma.

Un momento del pelotón en la carrera. / Daniel Tortajada

Un espectáculo

La Clàssica internacional Camp de Morvedre se ha desarrollado sin incidentes, según el Club Ciclista de Estivella, organizador del evento, desde donde han valorado la carrera de "éxito. Ha sido un espectáculo. Hemos tenido de todo, los corredores han estado a la altura, se han hecho escapadas muy interesantes; han respondido de manera fantástica", comentaban. Tanto es así que "la Unión Ciclista internacional nos ha dado la enhorabuena y ha situado esta vuelta en la primera división", afirmaba Alberto de Jesús, otro de los responsables de la organización.

José Ramón Mateu en el podio / Daniel Tortajada

No cabe dudade que uno de los atractivos de estos 165 kilómetros ha sido la subida al Garbí por la Frontera, dada la dificultad que entraña este puerto de montaña, y que el italiano del XDS Astana Team era el primero en coronar.

Gran interés

La carrera no solo ha generado un gran interés en la prensa nacional, sino también en el público en general que salía a las calles para disfrutar de una vuelta, que se consolida después de años desaparecida tras recuperarse en 2025 y de la que se ha hecho eco TVE, que la ha retransmitido en directo a través de Teledeporte.