Los daños en el litoral norte de Sagunt "eran absolutamente previsibles"

La destrucción que ha dejado la borrasca Harry en la playa Malvarrosa de Corinto en ningún caso ha sido una sorpresa para la asociación Almardà Viva. Las previsiones meteorológicas que advertían desde el sábado de que se trataba de un episodio muy severo, tanto por intensidad como por duración, "se sumaban a una realidad evidente desde hace meses: el grave deterioro de esta playa de Sagunto, con una anchura prácticamente inexistente en amplios tramos, especialmente en la Malvarrosa. En estas condiciones, el desenlace era absolutamente previsible", afirma el presidente de la entidad, Carlos Sabater.

"El mar no solo ha terminado de engullir la poca playa que quedaba, sino que ha entrado directamente en las calles, afectando a paseos y zonas urbanas e incluso dañando al menos la valla de una casa. A día de hoy ya no hablamos de pérdida de playa ni de riesgo real para las viviendas. Esa fase ya se ha superado", lamentaba recordando los años de demandas vecinales y municipales que han caído en saco roto, especialmente, la de que Costas hiciera una intervención de emergencia antes del megatrasvase de arena que hará antes de junio. "Existe una lucha continuada, un seguimiento constante y advertencias reiteradas sobre el estado del litoral y las consecuencias de no actuar a tiempo. Incluso antes de que el temporal impactara, ya se había advertido públicamente de que el próximo episodio fuerte acabaría con la poca playa que quedaba y provocaría la entrada del mar en zonas urbanas", recuerda.

Los dueños del chalé al que el mar tiró parte de la valla. / Daniel Tortajada

Años de falta de planificación

Por ello, cree que "no se trata de mala suerte ni de un fenómeno imprevisible. Es el resultado de años de falta de planificación, ausencia de prevención y una gestión que ha ignorado advertencias técnicas y avisos claros, a pesar de contar con información suficiente y tiempo para actuar", lamenta.

Soluciones estructurales

Otra de las conclusiones que deja el temporal, a su juicio, es que "cualquier regeneración está condenada a desaparecer en el primer episodio severo". Por ello, insistía en demandar sistemas de retención de la arena. "Los diques exentos son una infraestructura ampliamente estudiada en ingeniería costera. No solo permiten retener arena, sino que cumplen una función clave: reducen la energía del oleaje, amortiguando el impacto directo del mar sobre la costa. Por este motivo, son imprescindibles cuando se realizan aportes de arena", afirma, recalcando que "si no se adoptan soluciones estructurales basadas en criterios técnicos y planificación a largo plazo, el problema no hará más que agravarse".

Operarios de la empresa municipal, limpiando calles llenas de arena en la Malvarrosa. / Daniel Tortajada

Sin noticias del macrotrasvase

En el colectivo también se lamenta la falta de noticias sobre el inicio del macrotrasvase anunciado por el Ministerio para el pasado día 16, "mientras el litoral sigue completamente expuesto y sin medidas de protección efectivas", decía respecto a un proyecto estatal que incluye primero trabajos de extracción de la arena del fondo submarino de Cullera y prevé tareas visibles en el litoral de Sagunt en unos meses, según fuentes municipales.

Por último, se hace otra reflexión: "Las actuaciones llegan una vez producido el daño, acompañadas de medidas paliativas, temporales y frágiles, pensadas para contener el problema de forma inmediata, pero no para resolverlo de raíz. Este camino conduce siempre al mismo desenlace: primero desaparece la playa, después se ven afectadas las calles y espacios urbanos, y finalmente llegan las lamentaciones, los reproches y la búsqueda de responsables cuando las viviendas empiezan a estar en serio peligro".