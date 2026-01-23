La demanda de medidas urgentes en el litoral de Sagunt gana peso

La demanda de medidas urgentes en el litoral de Sagunt tras los daños provocados por el temporal Harry gana peso. El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Generalitat Valenciana, Marc García Manzana, ha visitado hoy la playa de la Malvarrosa de Corinto y en un encuentro con vecinos de la zona ha confirmado que este lunes enviará una carta al Ministerio de Transición Ecológica, con un informe de todos los daños en la Comunitat Valenciana, para pedir de manera oficial actuaciones de emergencia en Sagunt y otras playas afectadas por la regresión costera y, en particular, por esta borrasca. Esto supone un respaldo a la petición que han reiterado tanto el gobierno local como las asociaciones vecinales ante la magnitud de los desperfectos registrados esta vez, que incluso han provocado rescates en un camping y han derribado la valla de un chalé.

El director general de Costas ha escuchado a la presidenta de la asociación vecinal de Almardà, Corinto y Malvarrosa, Amparo Peris, y a propietarios de viviendas, que han insistido en la necesidad de una actuación urgente e incluso le han instado a pedir una reunión con el Ministerio para hacerle llegar un mensaje: La regresión avanza a pasos agigantados y las viviendas están más expuestas desde que el Ministerio se llevó arena y gravas hace unos años para regenerar con ellas la costa de Almenara con unos espigones que "han perjudicado" a un litoral de Sagunt que ha visto desaparecer rápidamente la arena trasvasada a la Malvarrosa de Corinto, tras aquella obra, por falta de sistemas de retención.

La presidenta vecinal expone sus demandas al director general. / Daniel Tortajada

En un encuentro al que también han acudido representantes de la asociación Almardà Viva, García ha recordado que la Generalitat no tiene competencias en Costas y que estos daños se podrían haber minimizado si el Ministerio hubieran llevado a cabo las obras de regeneración "que llevan años paralizadas". Por ello, junto a los exalcaldes populares Alfredo Castelló y Sergio Muniesa, ha recalcado que la Generalitat demandará una reunión con la delegada del Gobierno, Pilar Bernábé, y solicitará la puesta en marcha de soluciones que ya tiene planificadas el Ministerio desde 2015 para abordar problemas en la costa valenciana pero que, según ha señalado, se vieron afectadas por "la parálisis total de inversiones" tras la moción de censura de 2018.

El director general, en su intervención. / Daniel Tortajada

"O se actúa ya o las consecuencias van a ir a peor. Hay que recordar que, esta misma semana, se cumplen seis años del temporal Gloria. Y si viniera ahora un Gloria, pues, lo siento, porque están aquí los propietarios, pero es que el agua golpeará directamente sobre las casas. Por lo tanto, tiene que haber una solución inmediata ya", ha insistido en alusión a los dueños del chalé que han visto cómo el mar ha derribado su valla, algo sin precedentes en la zona.

Punto "crítico"

Ante el edil de Playas, Roberto Rovira (Esquerra Unida-Unides Podem) y concejales del PP, Iniciativa Porteña, Compromís y Vox, García Manzana ha explicado que, tras la finalización del episodio de fuerte oleaje, “podemos hacer una evaluación de cuáles han sido los daños que se han producido en la Comunitat Valenciana” y ha señalado que existen “muchos puntos críticos como Sagunto, Moncófar o Altea”. No obstante, ha remarcado que “si hay un punto especialmente crítico es Tavernes, donde hay directamente familias afectadas y terrazas que han sido derruidas”, pues el mar ha dejado al descubierto las bases estructurales de varios inmuebles.

El dueño del chalé con la valla derribada, hablando con el director general. / Daniel Tortajada

Retener la arena

Además de las medidas urgentes, ha defendido la misma postura que el gobierno local y las asociaciones vecinales de la zona, es decir, la necesidad de intervenciones estructurales que garanticen la protección del litoral a largo plazo, más allá del trasvase de más de 1,2 millones de metros cúbicos de arena que ha previsto hacer el Ministerio antes del próximo mes de julio. “Se trata de regenerar la playa y protegerla frente a las inundaciones para evitar que los temporales tengan consecuencias cada vez peores”, ha explicado. “Solo aportar arena no es suficiente; tiene que haber una combinación de actuaciones, con aportación de arena y una mínima rigidización de la playa mediante espigones o estructuras sumergidas”, ha concluido.

En este sentido, ha recordado que solo una de cada siete de las actuaciones previstas para la costa valenciana se ha ejecutado. “Las actuaciones están planificadas desde hace años y apenas se ha llevado a cabo una pequeña parte. Aunque lleguen tarde, seguimos pidiendo esas actuaciones a largo plazo”, ha señalado.

Presencias y ausencias

A la visita han acudido el concejal de Playas, Roberto Rovira (Esquerra Unida-Unides Podem), así como ediles de PP, Iniciativa Porteña, Vox y Compromís. Solo se ha echado en falta a representantes municipales del partido que ostenta la alcaldía, el PSPV-PSOE; una ausencia que se ha justificado en que la Generalitat les ha comunicado la visita con una hora de antelación y, aunque han informado de la ausencia del alcalde y planteado si podía ser otro día, la han mantenido al no haberla planteado como visita conjunta.