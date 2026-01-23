El edil de Playas de Sagunt afea la falta de coordinación institucional tras la visita de la Generalitat

La visita del director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Generalitat Valenciana, Marc García Manzana, a la playa Malvarrosa de Corinto ha suscitado la primera reacción política en Sagunt. El concejal de Playas, Roberto Rovira (Esquerra Unida–Unides Podem), ha denunciado que ese gesto "ha carecido de voluntad real de coordinación institucional y ha respondido a intereses partidistas del Partido Popular, sin abordar de manera seria la grave situación de erosión que sufren las playas del municipio".

Falta de coordinación institucional

Rovira ha criticado que la Generalitat no haya comunicado formalmente la visita al ayuntamiento "hasta apenas dos horas antes de su realización". “No se ha buscado en ningún momento la colaboración con el ayuntamiento para trabajar de manera conjunta. La defensa del futuro de nuestras playas debería ser un objetivo compartido por todas las administraciones y todos los partidos políticos. Sin embargo, la visita de hoy ha ido en la dirección contraria”, ha señalado el concejal de Playas, después de acudir al acto al igual que representantes de todos los grupos de la oposición y en contra de lo que ha hecho el PSPV-PSOE tras enterarse de la visita a última hora e intentar sin éxito que ésta se aplazase y se realizara cuando estuviera en la ciudad el alcalde, Darío Moreno, quien hoy estaba en la feria de Turismo Fitur.

Imagen de la playa Malvarrosa de Corinto tras el temporal. / Daniel Tortajada

Abandono de las administraciones competentes

El concejal ha denunciado que “seguimos abandonados por la Administración General del Estado, que todavía no ha ejecutado el proyecto de regeneración comprometido, y también por la Generalitat Valenciana, que se limita a excusarse en una supuesta falta de competencias para no intervenir”.

“Mientras tanto, el mar sigue avanzando y los daños son cada vez mayores. La única administración que está actuando, con medios muy limitados y de manera provisional por tratarse de una situación de emergencia, es el ayuntamiento”, ha añadido Rovira en la relación a los montículos de arena levantados el pasado martes para intentar impedir que el agua llegara a las viviendas de la Malvarrosa de Corinto, la colocación de sacos de arena y los achiques en las calles inundadas.

El edil ha subrayado "la paradoja actual": “La Generalitat utiliza la falta de competencias como excusa para no actuar y Costas, que sí las tiene, no interviene. Al final es el ayuntamiento quien hace lo que puede con la maquinaria y los recursos mínimos de los que dispone”.

Imagen donde se aprecian los montículos realizados por el consistorio. / Daniel Tortajada

Reclamaciones al Ministerio

Ante esta situación, el ayuntamiento se dirigirá por escrito al Ministerio para reclamar la evaluación urgente de las consecuencias de los últimos temporales, la revisión del volumen de arena previsto en el proyecto de regeneración "que podría resultar claramente insuficiente", la incorporación de medidas e inversiones que permitan retener los sedimentos y garanticen soluciones a medio y largo plazo, así como la realización de "una visita ministerial a nuestras playas para comprobar de primera mano la gravedad de la situación".

El ayuntamiento seguirá interviniendo

Roberto Rovira ha sido contundente al afirmar que “el ayuntamiento seguirá interviniendo, como ya ha hecho durante este último temporal, tengamos o no la competencia, aunque sea con los escasos recursos de la administración local”.

También ha insistido en hacer un llamamiento al trabajo conjunto: “Necesitamos que la Generalitat Valenciana trabaje de verdad en la defensa de nuestras playas, junto al ayuntamiento, las asociaciones vecinales y los vecinos y vecinas afectados. La protección de la costa no puede seguir dependiendo únicamente del esfuerzo de un ayuntamiento con medios limitados”, ha concluido.