Un grupo saguntino actúa en uno de los templos musicales de València

El grupo de rock saguntino Rots Remember Band se enfrenta a un concierto "muy especial" por el escenario, que ha visto pasar a "muchos de los mejores grupos del panorama nacional e internacional en sus giras".

Se trata de una de las salas musicales más afamadas de València, 16 Toneladas, que se encuentra en el número 3 de la calle Ricardo Micó, cerca de la estación de autobuses. El momento señalado es el sábado a partir de las 18.30 horas, cuando la formación desplegará su repertorio de canciones de los años 80, "con algunas novedades", según anuncian. Las entradas al concierto se pueden reservar en este enlace.

Canciones imprescindibles

Con una recopilación de "canciones imprescindibles y especialmente eficaces para el directo", que ha ido puliendo a lo largo de 24 años de trayectoria, Rots Remember Band se mantiene fiel a su idea de "rendir tributo a los temas que se escuchaban en discotecas y locales de ocio del área de València durante los años 80".

El grupo durante un ensayo. / Daniel Tortajada

En un estilo menos tecno y más pop-rock de lo que se dio en llamar el sonido Valencia, entre las icónicas bandas a las que emula se encuentra U2, Deacon Blue, The Cult, Midnight Oil o Waterboys.

Quinteto de seis

Con estas referencias, el grupo interpreta "himnos de la música, que durante esa década emocionaron a la juventud". Sus integrantes son Aly Taeño (voz y guitarra acústica), José Rodríguez (voz, guitarra solista y mandolina), José Antonio Mellado (batería), Rafa Tortajada (voz, teclas y guitarra rítmica) y Dani Muñoz (bajo), a quienes se suma la figura "imprescindible" del técnico de sonido, Toni Arjona, que da a Rots el último toque para configurar su particular sonido.