El proyecto de arrecifes ligeros para la playa de Canet levanta interés en Fitur

El proyecto de regeneración de la playa de Canet d'en Berenguer ha despertado el interés en Fitur de varias localidades costeras. Así lo han avanzado desde el ayuntamiento, después de la ponencia que realizaba el alcalde, Pere Antoni, sobre este tema en la segunda jornada de trabajo en la feria internacional, celebrada en Madrid.

Antoni presentaba su proyecto para regenerar la playa del Racó de Mar mediante el uso de la ingeniería verde, en una charla que "llenó la sala y a la que acudieron representantes de una treintena de países", comentaban fuentes del consistorio.

A este respecto, el alcalde explicó, al término de su conferencia, que “ha sido muy estimulante ver el interés que ha despertado nuestro programa pionero para evitar que la erosión acabe por hacer desaparecer nuestra playa, la ‘joya de la corona’ de nuestra industria turística. En todos los lugares el problema es el mismo: aportar arena es costoso y supone una solución parcial, ya que, al cabo del tiempo, el mar se la lleva y hay que volver al punto de inicio. Nuestro proyecto permitirá una solución definitiva”.

El alcalde de Canet dando la charla en Fitur. / Ayuntamiento de Canet

Ponencia

La ponencia del primer edil generó bastante interés y más después de todos los episodios meteorológicos que estamos padeciendo, ahora con la borrasca Harry, que ha arrasado el litoral norte de Sagunt o el temporal Francis que se llevó el paseo marítimo de Matalascañas (Huelva). "Año tras año, la playa seca (zona de arena) de pueblos o ciudades va perdiendo terreno frente al mar. A ello se suma que el aumento de las temperaturas en el mar ha afectado a las corrientes marítimas —que cada vez se alejan más del litoral—, lo que provoca que la arena se desplace hacia zonas más profundas", se explicaba.

El proyecto de Canet d’en Berenguer —que cuenta con el apoyo de los ministerios para la Transición Ecológica y de Ciencia y Tecnología— consiste en utilizar "boyas equipadas con un software específico que permite conocer en tiempo real el estado del fondo marino y, por tanto, las zonas donde se forman las olas que posteriormente causan tanto daño en las playas al arrebatarles la arena. Nuestro proyecto permite utilizar arrecifes muy ligeros y fáciles de mover, lo que nos posibilita reducir el tamaño de las olas. Cada vez que el fondo marino se modifica, las olas ‘atacan’ desde otro punto, pero podemos adelantarnos, trasladar allí los arrecifes y volver a neutralizar el efecto de los temporales”, añadió Antoni.

Fases

En estos momentos, tras una primera fase que permitió desarrollar el software necesario, se ha licitado la adquisición de ocho boyas, con las que se cubrirá el ancho de la playa de Canet y hasta unos 60 metros de profundidad. Esta segunda fase entrará en funcionamiento en los próximos meses y coincidirá con el proyecto del Ministerio para la Transición Ecológica de extraer tres millones de metros cúbicos de arena para aportarlos a las playas del Camp de Morvedre y la Ribera, con un coste de 43 millones de euros. El objetivo del proyecto de Canet es permitir que esa arena se mantenga en las playas y no sea arrastrada mar adentro por la acción de las olas.