El Centre d’Estudis abre en Quart unas rutas por parajes de especial encanto

El Centre d’Estudis del Camp de Morvedre ha impulsado la iniciativa «Anem d’Eixida 2026»: Un viaje por el patrimonio y la naturaleza local. Bajo el lema «Coneguem el nostre entorn», la entidad ha programado varias excursiones para el primer semestre de 2026 con tal de poner en valor y dar a conocer parajes naturales y elementos patrimoniales tanto de la comarca como de zonas vecinas.

Las salidas se realizarán habitualmente la mañana del tercer sábado de cada mes (con excepción de enero) utilizando vehículos particulares para los desplazamientos

El programa ofrece una variada selección de rutas que combinan el senderismo con la divulgación histórica. La primera de las citas es este sábado con la visita al El Tabalet y la Lloma del Codoval (Quart de les Valls), una actividad doble que incluye la ascensión al Tabalet (dificultad media-alta) y una visita sencilla a la Caseta del Rector para descubrir restos constructivos que datan desde la antigüedad hasta el siglo XX.

El mes que viene la salida será el 21 de febrero, y el destino es La Dehesa de Soneja para visitar una laguna de montaña casi única en el territorio valenciano. En marzo llegará el turno de la Senda dels Lladres, alrededor de la montaña del castillo de Sagunt para reivindicar el pasado íbero de la ciudad (Arse) y ofrecer una perspectiva diferente de la fortaleza.

Las siguientes salidas serán el 18 de abril al Monasterio y presa de Àrguines (Segorbe) y el 16 de mayo al Poblado ibérico de la Rochina (Sot de Ferrer).

Noticias relacionadas

El Centre anima a la participación de la ciudadanía en estas actividades que conjugan la naturaleza con el deporte y el conocimiento del medio.