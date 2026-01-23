Sagunt lleva a Fitur el nuevo festival de música Gerencia Fest y el Camino de Santiago

Sagunt sigue promocionando en FITUR 2026 su oferta turística. Este año, el municipio pone en valor productos como el nuevo festival Gerencia Fest, pensado para atraer público de proximidad durante abril, y la consolidación de la muestra romana que se celebra en mayo. Además, la localidad refuerza su presencia en turismo de negocios MICE, la Semana Santa, con una representación de la fiesta encabezada por su clavario y varios mayorales, las fallas, con las falleras mayores de FJFS, presidente y vicepresidente de la entidad o el Camino de Santiago, con algunos de los máximos exponentes que promueven esta ruta desde la capital del Camp de Morvedre.

Entidades en Fitur. / Ayuntamiento de Sagunt

Nuevas apuestas que se han dado a conocer en la Feria Internacional de Turismo donde se ha mantenido la máxima prudencia y un profundo respeto a los días de luto tras los accidentes ferroviarios en Adamuz y Gelida.

La delegación municipal de Turismo permanecerá en Madrid hasta este domingo atendiendo compromisos profesionales y continuando con el trabajo de posicionamiento del destino en el ámbito cultural, gastronómico y de turismo de congresos (MICE), uno de los objetivos prioritarios para este año.

Un representante del camino de Santiago con las autoridades. / Ayuntamiento de Sagunt

Turismo de negocio

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, destaca que ha sido “una edición especial de FITUR, marcada por la sobriedad y el respeto hacia las víctimas de los accidentes ferroviarios que hemos tenido en los últimos días”. Sobre FITUR, el primer edil señala: “Hemos hablado de turismo de negocios, hemos trabajado con dos negocios clave de nuestra localidad como es el restaurante La Costanera y la pastelería Rahona y también hemos hablado de actividades culturales, además, por supuesto, de tener reuniones de trabajo”. Moreno, no obstante, resalta la sobriedad con la que se ha vivido el evento este año.

Sagunt destino MICE. / Ayuntamiento de Sagunt

Entre las acciones de esta agenda de trabajo, que comenzó el miércoles, se presentó la oferta de Turismo MICE, la mencionada línea estratégica orientada a la captación de congresos y eventos profesionales. Ese mismo día, el restaurante La Costanera y la pastelería Rahona participaron en un showcooking en el área gastronómica de València Turisme, una acción vinculada a la promoción de la gastronomía local y que puso de relieve la variada gastronomía del municipio.

Oportunidad

Por su parte, la concejala de Turismo, Natalia Antonino, afirma que ha sido “una oportunidad más para seguir posicionando nuestro municipio y presentar el trabajo realizado en materia turística”. Asimismo, explica que este año se han presentado dos líneas estratégicas “que han venido marcadas por el turismo de negocios y el de la cultura musical, sin olvidarnos del resto de recursos del municipio ni de la gastronomía”.

“Valoramos positivamente los contactos profesionales realizados y el interés generado que nos permiten seguir avanzando en un modelo turístico sostenible y de calidad”, añade Antonino. Por otro lado, la concejala de Turismo resalta que los actos se han llevado a cabo “desde la prudencia y el respeto” por los últimos acontecimientos vividos en el país.

Con esta nueva participación en la 46 edición de la feria de turismo más importante de España, el objetivo se ha puesto en reforzar y consolidar la oferta cultural en este gran escaparate donde se han aunado y potenciado los recursos del municipio.

Noticias relacionadas

No obstante, en señal de respeto por el duelo por los terribles accidentes en la red ferroviaria se ha reducido el ámbito lúdico e institucional, si bien desde el ayuntamiento se ha considerado necesario mantener determinadas acciones ya cerradas con antelación, en especial aquellas que implican la participación directa de comercios y empresas locales, con el objetivo de no causarles perjuicios económicos ni organizativos.