Sagunt pide un festivo escolar más en Fallas

El Consell Escolar Municipal (CEM), en su última sesión, ha acordado por unanimidad no ser menos que València y solicitar a la Dirección General de Centros Docentes la declaración de día no lectivo a efectos escolares el 16 de marzo de 2026. Este órgano, que representa a la comunidad educativa, propone así incorporar un festivo escolar más con motivo de las Fallas, a cambio de prolongar un día más el curso escolar. Así, el curso 2025-2026 finalizaría el lunes 22 de junio.

“Esperamos que la Generalitat apruebe la propuesta, que cuenta con el visto bueno de los centros educativos, las familias y el alumnado”, ha expresado el concejal de Educación, Raúl Palmero. El edil ha explicado que la idea “surge de la Federación Junta Fallera de Sagunto (FJFS) teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que forman parte de comisiones falleras que ya tienen actividad el día 16”. “Incorporar el 16 como festivo y, a cambio, alargar el curso un día más no alteraba sustancialmente la programación escolar y era una ventaja para las familias”, ha añadido.

Colegio de Begoña. / Ayuntamiento de Sagunt

Por su parte, el presidente de FJFS, Hugo Morte ha querido "agradecer al conjunto del Consejo Escolar su sensibilidad con el colectivo fallero, por esta unanimidad y al Ayuntamiento de Sagunt, por su comprensión, apoyo y ayuda en la propuesta".

Respuesta

Será ahora la Dirección General de Centros Docentes la que “en las próximas semanas” tendrá que pronunciarse para autorizar el cambio. No obstante, otras ciudades, como València, ya han recibido luz verde de la Generalitat para hacer la misma modificación.

Hay que recordar que la Conselleria de Educación, a través de la Dirección General de Centros Docentes, es la que establece los criterios generales del calendario escolar para todos los centros docentes de la Comunidad Valenciana. La normativa, no obstante, contempla posibles modificaciones de este calendario, previo acuerdo del Consejo Escolar, siempre que no supongan disminuir el total de días lectivos del curso académico