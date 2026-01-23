Sagunt urgirá a actuar en su litoral norte tras el temporal más dañino

El gobierno local de Sagunt volverá a reclamar medidas de emergencia para su litoral norte tras los graves daños que ha ocasionado la borrasca Harry en la playa Malvarrosa de Corinto, una zona que hace 40 años contaba con unos 200 metros de arena y ahora tiene tramos a escasa distancia de la orilla que han sufrido tanto el avance del mar como el fuerte oleaje.

Pese a que Costas lleva meses rechazando la intervención de urgencia, dado que antes de junio ha previsto hacer un megatrasvase de arena, el gobierno municipal ha decidido a insistir en esta demanda municipal y de las asociaciones vecinales después de que los efectos del temporal hayan superado en mucho los de episodios anteriores, dado que la regresión ha acercado el mar a las casas hasta límites nunca vistos. Esto, como ha venido informando Levante-EMV, ha provocado inundaciones de varias calles y de casi todo el camping situado en primera línea de playa e incluso motivó rescates en este establecimiento, rompió la valla de un chalé, descolocó pasarelas, destrozó aún más la instalación de lavapiés y provocó la entrada de arena en terrazas y calles.

Los propietarios del chalé donde el mar ha derribado la valla. / Daniel Tortajada

Ese mayor alcance del temporal ya llevó al consistorio a tomar una medida excepcional, como es levantar montículos de arena con el propio sedimento de la playa para así intentar frenar la entrada del agua del mar en las calles. Pero, más allá de esa acción puntual, "el ayuntamiento no tiene ni medios ni capacidad, por lo que solo nos queda demandar al Ministerio que actúe de forma inminente", explica el concejal de Playas, Roberto Rovira.

"Les vamos a invitar a que visiten la zona para que sean conscientes de la magnitud del problema y pedirles una solución de emergencia porque, aunque vayan a hacer antes de julio un trasvase de más de 1,2 millones de metros cúbicos de arena, es probable que haya más temporales y ya hay casas en peligro", decía reconociendo que tampoco tienen "una fecha cierta sobre cuándo comenzarán esos aportes de arena", decía en referencia al macroproyecto de regeneración.

Un cliente del camping, andando por el camping inundado. / Daniel Tortajada

Demandas vecinales y de la oposición

Esas dos cuestiones también preocupan tanto a la asociación vecinal de la playa de Almardà, Corinto y Malvarrosa como al colectivo Almardà Viva, que han insistido en pedir sistemas para retener la arena trasvasada, además de lamentar la falta de acciones eficaces hasta ahora. De hecho, el primer colectivo no ha dudado en volver a demandar «una atención inmediata a la situación de emergencia generada tras el último temporal» y «un plan real de protección costera, con actuaciones coherentes, técnicas y no improvisadas».

Desde la oposición municipal, tanto el grupo popular como el de Compromís han reclamado actuaciones urgentes como las que este viernes ha previsto solicitar formalmente el consistorio.

Trabajadores municipales, achicando agua en una calle de Malvarrosa de Corinto. / Daniel Tortajada

Para respaldar sus demandas, desde el ayuntamiento enviarán a Costas numerosas imágenes del «enorme desastre» ocasionado en la Malvarrosa de Corinto «sobre todo, porque el mar está cada vez más cerca de las casas», decía Roberto Rovira.