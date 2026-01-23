Sagunt urgirá a actuar en su litoral norte tras el temporal más dañino
El concejal de Playas volverá a pedir a Costas una intervención de emergencia ante el peligro para las casas y la incertidumbre de si aguantarán otro episodio similar antes del megatrasvase de arena
El gobierno local de Sagunt volverá a reclamar medidas de emergencia para su litoral norte tras los graves daños que ha ocasionado la borrasca Harry en la playa Malvarrosa de Corinto, una zona que hace 40 años contaba con unos 200 metros de arena y ahora tiene tramos a escasa distancia de la orilla que han sufrido tanto el avance del mar como el fuerte oleaje.
Pese a que Costas lleva meses rechazando la intervención de urgencia, dado que antes de junio ha previsto hacer un megatrasvase de arena, el gobierno municipal ha decidido a insistir en esta demanda municipal y de las asociaciones vecinales después de que los efectos del temporal hayan superado en mucho los de episodios anteriores, dado que la regresión ha acercado el mar a las casas hasta límites nunca vistos. Esto, como ha venido informando Levante-EMV, ha provocado inundaciones de varias calles y de casi todo el camping situado en primera línea de playa e incluso motivó rescates en este establecimiento, rompió la valla de un chalé, descolocó pasarelas, destrozó aún más la instalación de lavapiés y provocó la entrada de arena en terrazas y calles.
Ese mayor alcance del temporal ya llevó al consistorio a tomar una medida excepcional, como es levantar montículos de arena con el propio sedimento de la playa para así intentar frenar la entrada del agua del mar en las calles. Pero, más allá de esa acción puntual, "el ayuntamiento no tiene ni medios ni capacidad, por lo que solo nos queda demandar al Ministerio que actúe de forma inminente", explica el concejal de Playas, Roberto Rovira.
"Les vamos a invitar a que visiten la zona para que sean conscientes de la magnitud del problema y pedirles una solución de emergencia porque, aunque vayan a hacer antes de julio un trasvase de más de 1,2 millones de metros cúbicos de arena, es probable que haya más temporales y ya hay casas en peligro", decía reconociendo que tampoco tienen "una fecha cierta sobre cuándo comenzarán esos aportes de arena", decía en referencia al macroproyecto de regeneración.
Demandas vecinales y de la oposición
Esas dos cuestiones también preocupan tanto a la asociación vecinal de la playa de Almardà, Corinto y Malvarrosa como al colectivo Almardà Viva, que han insistido en pedir sistemas para retener la arena trasvasada, además de lamentar la falta de acciones eficaces hasta ahora. De hecho, el primer colectivo no ha dudado en volver a demandar «una atención inmediata a la situación de emergencia generada tras el último temporal» y «un plan real de protección costera, con actuaciones coherentes, técnicas y no improvisadas».
Desde la oposición municipal, tanto el grupo popular como el de Compromís han reclamado actuaciones urgentes como las que este viernes ha previsto solicitar formalmente el consistorio.
Para respaldar sus demandas, desde el ayuntamiento enviarán a Costas numerosas imágenes del «enorme desastre» ocasionado en la Malvarrosa de Corinto «sobre todo, porque el mar está cada vez más cerca de las casas», decía Roberto Rovira.
Vecinos de la zona coincidían en ese diagnóstico y en que la borrasca Harry ha sido la más dañina en décadas por esa regresión del litoral "a la que no se ha puesto remedio". "En 42 años que llevo aquí nunca había pasado nada igual", decía un residente Germán Carratalà.
Suscríbete para seguir leyendo
- La gigafactoría de Sagunt tira de la creación récord de empleo en Morvedre
- El alcalde de Sagunt insta a Puçol y El Puig a "empujar" para la prolongación del metro
- Rescatan a ocho personas de un camping de Sagunt
- Tres emprendedores de Morvedre lanzan una firma de moda con sello propio
- Vecinos de las playas de Sagunt denuncian que la falta de soluciones ha generado 'un riesgo real
- Una inversión millonaria llega a las calles de Sagunt
- Primeras reacciones al nuevo cierre de la segunda planta del Museo de Sagunt
- El camping de Sagunt, un 'desastre indescriptible' tras la borrasca Harry