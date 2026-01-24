La ampliación de los Servicios Sociales en Canet se complica

La Fundación Bancaja ha puesto fin al contrato que tenía con el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer por el que cedía uno de sus inmuebles para la ubicación de los Servicios Sociales municipales. Tras 10 años de convenio, este expiró el pasado viernes, después de que el consistorio hiciera pública su intención de acondicionar estas dependencias municipales y ampliarlas, contando para ello con el local de Bancaja. Un proyecto para el que Canet ya dispone de una subvención de 140.000 euros de la Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas.

Aunque todo apunta a que el convenio se volverá a firmar y el local de la Fundación mantendrá su uso actual, la preocupación se dejó sentir en el pasado pleno ordinario, donde se hizo patente el temor a no poder desarrollar unas nuevas dependencias de Servicio Sociales, tal y como está previsto.

Tranquilidad

Aunque la concejala María José Panach, quien está al frente de la negociación con Bancaja asegura que "estoy tranquila porque he visto voluntad por ambas partes de llegar a acuerdos" e insiste que "en ningún momento, desde la fundación nos han dicho que abandonemos el local", el ayuntamiento ha encontrado trabas en el camino. La primera de ellas es el uso del inmueble. Mientras hasta el momento la figura utilizada en el convenio era la de cesión, Bancaja ha cambiado las condiciones y ahora plantea un alquiler. Sin embargo, el precio que se ha puesto encima de la mesa de "800 euros al mes, nos parece desorbitado y no creemos que este dentro de mercado en relación precio-metro cuadrado en Canet", afirmaba Panach, quien sigue negociando.

Ayuntamiento de Canet. / Daniel Tortajada

Antes estas condiciones, el ayuntamiento ha hecho una contraoferta a la espera que sea estudiada por la otra parte. "Confiamos en que haya un entendimiento y poder llegar a una acuerdo, que es lo que queremos las dos partes y así nos lo han trasladado", aclaraba la edila. Además de acordar el alquiler, la Fundación Bancaja debe dar la autorización para actuar en su inmueble, una intervención que implicaría obras de mejora sobre todo en los aseos y reacondicionamiento del espacio.

Obras

Por otra parte, está el plazo de ejecución de las obras, ya que la intervención debe estar acabada para septiembre. "Estamos en tiempo, el proyecto lo tenemos hecho y solo hay que licitar, porque lo que es la obra, tiene un plazo de ejecución de tres meses, muy poco, por lo que no vamos mal", terminaba.