Compromís pedirá en Les Corts la protección del ‘Dijous de Berenar’ de Sagunt

Compromís defenderá en Les Corts la protección del ‘Dijous de Berenar’ como patrimonio cultural de Sagunt. El síndic en Les Corts, Joan Baldoví, visitó varios establecimientos de la ciudad que promocionan la pataqueta, como el Forn Cortina, la Sociedad Vitivinícola y la Sociedad Musical Lira Saguntina, para conocer de primera mano esta tradición.

El partido organizó una merienda en el Musical, local social de la Lira Saguntina, que contó con la presencia de Joan Baldoví, síndic en Les Cortes, Amparo Piquer, secretaria general de Més Compromís y Maria Josep Amigó, diputada autonómica. Al acto acudieron la ejecutiva local, el grupo municipal y medio centenar de militantes de Compromís, tanto del municipio como de la comarca.

En palabras de Baldoví: «Ha sido una agradable sorpresa conocer esa costumbre. Por eso, como creo firmemente en que los pueblos tienen que reivindicar sus costumbres y las tienen que mantener porque esto les da identidad, desde Les Corts lucharemos para que los Dijous de berenar sean declarados Bien de Relevancia Local».

"Inacción municipal"

«Lamentamos la inacción del gobierno local a la hora de hacer cumplir la moción que aprobó en febrero del año pasado el pleno», decía la portavoz municipal, Maria Josep Picó respecto al texto que pedía su declaración como Bien Inmaterial de Relevancia Local.

«Los Dijous de berenar se merecen más atención por parte de las administraciones porque estamos hablando de una tradición muy arraigada en el municipio, la cual cuenta con una notable participación de la ciudadanía, a la vez que es un revulsivo que dinamiza la economía local. Agradecemos la implicación de los hornos tradicionales, establecimientos y entidades culturales que hacen posible esta tradición”, ha destacado Maria Josep Picó, portavoz del grupo municipal de Compromís per Sagunt en el ayuntamiento.