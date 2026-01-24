Descubre a los mejores deportistas de Sagunt

La concejalía de Actividad Física, Salud y Deportes de Sagunt ya ha elegido a los mejores de 2025, que serán reconocidos en la tradicional Gala del Deporte, que este año alcanza el 19 de febrero su XXIV edición.

En el apartado de méritos individuales, los reconocimientos han recaído en Zaida García de la Galana, que logró la medalla del bronce en el Campeonato del Mundo de Wushu que tuvo lugar en Emeishan, China, y Antonio Comeche, que estableció un nuevo hito en su carrera con la medalla de plata en el Mundial de recorridos de tiro en Sudáfrica.

Las cadetes del BM Morvedre al imponerse en la Minicopa de la Reina. / RFEBM

En el ámbito de clubes, el premio a la mejor entidad es para el BM Morvedre, no solo por mantener a su primer equipo como el único de Sagunt en la máxima categoría, sino también por el Campeonato de España conquistado por su conjunto juvenil en una inolvidable fase final en el Ovni y por el título de sus cadetes en Granollers, donde se impusieron en la Minicopa de la Reina.

Menciones especiales

Las restantes categorías se engloban en las menciones especiales, entre las que se encuentra el fomento deportivo a José Ramón Ojeda, por su compromiso en torno a las luchas olímpicas. El Halterofilia Sagunto ha sido reconocido con el premio Dorsal 261 por la visibilización al deporte femenino, mientras que la campeona de España sub15 de halterofilia, Alicia Munuera, ha sido señalada como la mejor novel.

Una categoría que el pasado año quedó desierta, al mérito deportivo en el ámbito comarcal, tendrá en esta ocasión como protagonista a Nuria Díaz, que, desde Benifairó de les Valls, obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de gimnasia aeróbica.

Trayectoria y valores humanos

El alpinista Gustavo Juan por su trayectoria y el CB Puerto a los valores humanos por su programa One ball, one hour serán los otros reconocimientos. En esta ocasión, el premio al afán de superación ha quedado vacante.

Selección de premiados

Como es tradición en esta Gala del Deporte, el sistema de elección lo ha dirigido una comisión compuesta por el delegado del área, Javier Timón, técnicas municipales y representantes de todos los partidos políticos. Después de recabar las propuestas, este foro eligió a los vencedores entre las categorías que tenían más de una, después de rechazar algunas propuestas que llegaron fuera de plazo.