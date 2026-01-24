Roban más de diez bandejas de pulpo y entrecot en Sagunt pero acaban detenidos
Una patrulla de Policía Local les detuvo con productos valorados en más de cien euros
Robaron productos selectos en un supermercado ubicado entre los dos núcleos de Sagunt. Actuaron a primera hora de este viernes, escogiendo productos envasados y huyendo del establecimiento con más de diez bandejas de pulpo y entrecot que ocultaban en sus abrigos.
Sin embargo, la alegría les duró bien poco pues, poco después de salir del local, emprendieron una huida a la carrera por el centro comercial l’Epicentre y, al cabo de poco rato, fueron detenidos por una patrulla de la Policía Local en el primer piso del complejo.
Se trataba de dos hombres de mediana edad que, según los primeros cálculos, se habían llevado del local productos valorados en más de cien euros.
Humo negro en una finca
Éste no fue el único sobresalto que se vivió en la mañana de ayer. Sobre las 8 horas, se alertó de una emergencia en una finca de la calle Doctor Palos de Sagunt ya que, desde un conducto de ventilación del local situado en el bajo, salía humo negro.
Esto alarmó a los residentes y movilizó tanto a la Policía Local como a los bomberos, que acudieron incluso con un vehículo de altura. Sin embargo, pronto se pudo comprobar que todo había sido un malentendido y simplemente se había disparado una alarma antirrobo que consiste en la activación de ese humo negro. Por ello, se abrieron las puertas y se ventiló local, sin que los bomberos llegaran a intervenir, como precisaron desde el Consorcio Provincial a preguntas de Levante-EMV.
