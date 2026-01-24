Una escritora de Algar de Palància lanza una nueva novela

La escritora Vanessa Montañés, vecina de Algar de Palància ha publicado una nueva novela titulada Revelados, una obra que combina amor, deseo y redención con una atmósfera marcada por la fotografía como metáfora de la memoria y la verdad interior, inspirada en lugares de la Comunitat Valenciana.

Gran parte de esta novela se gestó en Algar, entre montañas, almendros y ese silencio limpio de los pueblos del interior. "Escribía con las ventanas abiertas, escuchando los sonidos del campo, el murmullo del río y las campanas de la iglesia", explica Montañés.

La novela está inspirada en la comarca porque cree que el Camp de Morvedre tiene una energía particular, que combina la fuerza de la naturaleza con la calma del tiempo detenido. "Esa mezcla de luz y memoria se filtró inevitablemente en la historia". Además, muchos de los pasajes de Revelados están inspirados en rutas reales, "en el Paseo del Amor de Algar, en los atardeceres sobre las sierras… y también en ese sentimiento de volver a empezar que uno solo encuentra en los lugares que huelen a tierra, a lluvia y a hogar".

La autora, que ya ha publicado títulos como La inteligencia de ama, La última dulzura o Valeria entre otros, ha explicado que en esta novela "la fotografía se convierte en una metáfora de lo que los personajes esconden y lo que finalmente se revela: sus verdades, sus pasados y sus emociones más íntimas". La obra, según explica, se caracteriza por la sensibilidad emocional, la construcción de atmósferas intensas y el retrato íntimo de personajes que aman, sufren y se transforman, inspirada por los paisajes y la calma de su municipio natal.

El Paseo del Amor de Algar

La escritora explica la novela está inspirada en el Paseo del Amor de Algar, un recorrido sencillo, pero cargado de encanto que conecta el centro urbano con la denominada “presa de Algar”. El trayecto discurre junto a la histórica Acequia Mayor de Sagunt, atravesando huertas y terrenos agrícolas, combinando naturaleza y tradición con un ambiente apacible para todos los públicos.

El nombre “Paseo del Amor” es relativamente reciente y ceremonial: se ha adoptado como motivo romántico, decorando el trazado con elementos vinculados al amor, poesía, concurso fotográfico, túnel del amor, etc., especialmente en fechas como San Valentín, es por ello que este elemento distintivo del municipio inspira una novela de estas características.

Escritores valencianos

Además de su labor como narradora, Montañés participa activamente en proyectos que fomentan la creación literaria y la colaboración entre autores de la Comunitat Valenciana.

Desde el colectivo Calíope, se impulsa la visibilización de escritores valencianos en la literatura contemporánea. Esta libre asociación fundada en Sagunto en 2024 para escritores y amantes de las letras, tiene el objetivo de impulsar el conocimiento y la difusión de las obras de los autores y autoras que lo componen con talleres y encuentros. Vanessa afirma que "pertenecer a Calíope significa formar parte de una red de voces que creen en la literatura como acto de vida y resistencia". Además de proporcionar un espacio para crear y debatir sobre arte y literatura en toda la comarca de Camp de Morvedre.

En definitiva, "Revelados es hija de su tierra y de sus letras. Una novela que no habría existido sin Valencia, sin Morvedre, sin Algar… y sin el calor de una comunidad literaria que inspira, acompaña y empuja a seguir creando". La escritora amplía su obra inspirada en el municipio del interior del Camp de Morvedre.