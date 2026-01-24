Sagunt da un primer paso para desatascar una obra millonaria

El gobierno municipal de Sagunt se ha encontrado con un nuevo obstáculo a la hora de saldar la deuda que el alcalde, Darío Moreno, reconoce que el ayuntamiento arrastra con uno de los barrios más degradados. Se trata de Baladre, donde en los últimos años se han dado pasos en su rehabilitación urbana, pero que tiene inversiones pendientes por más de 10 millones de euros, que están sujetas a los plazos marcados por la financiación europea.

En este contexto, la intervención con el procedimiento más avanzado, presupuestada en 4,6 millones de euros y centrada en la plaza Juan Ramón Jiménez, lleva meses paralizada por los desacuerdos entre el consistorio y la primera empresa adjudicataria, el Grupo Alcudia. En una licitación lanzada a mediados de febrero, el contrato entró en vigor a principios de julio con un plazo de 9 meses para su finalización.

La constructora realizó todas las tareas previas, incluida la instalación de un aparatoso andamiaje, pero ahí se acabó su actividad hasta que el 13 de enero se firmó la finalización del contrato, en el que se reconoce que no se había ejecutado ni un euro de la intervención prevista y que esa rescisión se había llevado a cabo "de mutuo acuerdo entre la administración y el contratista", según recoge la notificación oficial.

Agilidad

Pese a esa separación aparentemente amistosa, fuentes municipales culpan al Grupo Alcudia de esta drástica solución, al señalar que "incumplió su compromiso de comenzar las obras en plazo". Sobre la fórmula empleada para avanzar en el procedimiento, desde el Ayuntamiento de Sagunt explican que "se ha optado por hacerlo así para agilizar al máximo los tiempos, ya que nuestro interés es que la obra se acometa cuanto antes".

Uno de los espacios degradados en Baladre. / Daniel Tortajada

Mientras, vecinos del barrio han mostrado su preocupación porque las intervenciones previstas se acaben ejecutando, al tiempo que han lamentado el estado "desastroso" en el que ha quedado la plaza Juan Ramón Jiménez, después de que la empresa que iba a desarrollar la actuación recogiera su material y abandonara la zona.

Plazos

Sobre la posibilidad de que este paso atrás amenace la financiación europea, desde el gobierno local aseguran que, "siempre que se ejecuten las actuaciones en los tiempos previstos, este retraso no implicará la pérdida de subvenciones". Según la información facilitada en los últimos meses por Iniciativa Porteña, formación que sigue muy pendiente de la evolución de los proyectos en Baladre, el margen para tener listas las obras se extiende hasta septiembre de 2027.

Para desbloquear la intervención en el entorno de la plaza Juan Ramón Jiménez, el ayuntamiento no ha querido perder más tiempo y ya "se ha adjudicado la obra a la siguiente empresa con la puntuación más alta en el procedimiento de adjudicación", según apuntan desde el gobierno local. Los técnicos municipales determinaron que el Grupo Alcudia había presentado la mejor oferta por la propuesta económica, que rozó los 4,2 millones de euros.

Segunda mejor oferta

Esta constructora obtuvo la valoración máxima en la introducción de las mejoras previstas, presupuestadas en cerca de 250.000 euros, puntuación que compartió con la segunda, que ahora ha sido la adjudicataria, Acsa Obras e Infraestructuras del Grupo Sorigué. La diferencia fue que esta firma catalana se comprometió a ejecutar las obras por casi 125.000 euros más. En el procedimiento todavía se presentó otra empresa, que también elevó el gasto previsto, en cerca de 300.000 euros, y no contemplaba ninguna de las mejoras.

Otras intervenciones pendientes

Así y mientras el barrio de Baladre se prepara para intervenciones similares en las plazas Vicente Aleixandre, ya adjudicada por 5 millones de euros, y Jacinto Benavente, también con el procedimiento de contratación cerrado por casi 6,6 millones de euros, desde el ayuntamiento remarcan concretamente de la plaza Juan Ramón Jiménez que "estaremos vigilantes para que, esta vez sí, la intervención se desarrolle sin ningún problema".