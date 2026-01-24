El puerto de Sagunt consolida su esencia industrial

El puerto comercial de Sagunt mantiene su esencia industrial, gracias al empuje de este tipo de tráficos, según el boletín estadístico de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) del pasado mes de noviembre. Así lo reflejan esos datos oficiales, que ofrecen una radiografía de ese mes donde el auge del sector siderometalúrgico y la fortaleza del tráfico de vehículos compensaron la caída de los productos energéticos y mantuvieron estable el volumen total del tránsito.

Esa última cantidad alcanzó las 65.438 toneladas, una cifra muy similar a la del periodo anterior que supuso una caída leve del 1,34%. Aunque se registran ligeros descensos en exportaciones e importaciones, el tráfico nacional creció y permitió cerrar el balance global con estabilidad.

Motores del puerto

El sector siderometalúrgico, históricamente el fuerte de Sagunt, sigue consolidándose como uno de los grandes motores del puerto. Con más de 22.500 toneladas, experimenta crecimientos superiores al 50% en el total del tráfico. Este comportamiento refuerza el carácter industrial del enclave y su vinculación con la actividad productiva del Camp de Morvedre.

El tráfico de vehículos y elementos de transporte continúa siendo otro eje potente con cerca de 34.000 toneladas y aunque registra descensos moderados respecto al ejercicio anterior, pierde casi una quinta parte de su actividad. La caída es generalizada tanto en exportación como en importación con un 19,72% menos. Aun así, el movimiento de automóviles y sus piezas sigue representando el mayor volumen de mercancías en tránsito, confirmando la importancia del puerto dentro de las cadenas logísticas del sector de la automoción.

Automóviles en el puerto comercial. / Daniel Tortajada

Cambio

En el plena energético, registró operaciones con fueloil que le reportaron 1.427 toneladas.

Otros sectores, como el agroalimentario y los productos químicos, registraron incrementos porcentuales muy elevados, aunque todavía con volúmenes modestos.

El sector agroalimentario es el dato 'más explosivo' con un aumento de 17.954% pasando de un tráfico residual de 24 toneladas a más de 4.300. Destacan las frutas, hortalizas y legumbres con casi 2.000 toneladas y los vinos/bebidas.

En el sector de los productos químicos se observa un aumento del 8.433% con un salto visible de 18 toneladas a 1.536. Es un crecimiento puramente de importación y tránsito nacional, lo que sugiere nuevas líneas de suministro industrial.

Más importaciones

El boletín estadístico de la APV muestra además que el tránsito de importación crece un 4,78%, impulsado por el sector siderúrgico y alimentario, mientras que la exportación cae un 1,66%, lastrada principalmente por la caída de casi la quinta parte de la actividad en el tráfico del sector automovilístico. Aunque el tráfico nacional no es el más voluminoso (2.018 toneladas), es el motor de crecimiento que está ayudando a compensar las pérdidas en otros tráficos más grandes como las exportaciones e importaciones.