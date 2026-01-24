Sagunt abre la convocatoria para contratar a 13 administrativos

El Ayuntamiento de Sagunt tiene abierto el plazo para la presentación de instancias entre los interesados en ocupar una de las 13 plazas que ofrece para puestos de administración general en el organismo municipal.

Entrada principal del Ayuntamiento de Sagunt. / Daniel Tortajada

Como parte de su oferta de empleo público correspondiente al pasado ejercicio, el departamento de Personal, que dirige María José Carrera, puso en marcha el procedimiento a finales del mes de noviembre con la publicación de las bases del procedimiento que iba a seguir para la ampliación de la plantilla municipal.

Plazos

Sin embargo, la publicación a principios de esta semana del anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dio el pistoletazo de salida para que los aspirantes presenten la documentación pertinente. Veinte días hábiles es el margen que se abre ahora para optar a las seis plazas de administrativo que se ofrecen para el turno libre o bien a las siete que se cubrirán a través de la promoción interna.

En este último caso, los requisitos para participar se centran en ostentar la condición de funcionario de carrera del Ayuntamiento de Sagunt del subgrupo C2, categoría auxiliar, con una antigüedad mínima de dos años.

Nuevas incorporaciones

Para las nuevas incorporaciones, las condiciones se limitan a estar en posesión de la titulación mínima de bachiller o técnico, además de ser mayor de 16 años, tener nacionalidad española, así como «poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas que sean necesarias para el desempeño de las correspondientes funciones o tareas», según las bases de la convocatoria.