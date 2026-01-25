Un proyecto único en telecomunicaciones toca tierra en Sagunt

El proyecto Barracuda echa a rodar en Sagunt. De la mano de Valencia Digital Port Connect (VDPC), la Demarcación de Costas ya tramita la ocupación de terreno público marítimo-terrestre que precisa esta iniciativa, que conectará la capital del Camp de Morvedre con Génova a través de un cable submarino de fibra óptica a lo largo de más de 1.000 kilómetros. Entre las condiciones únicas de esta operación, presupuestada en más de 100 millones de euros, destaca que es la primera entre España e Italia y servirá de unión bidireccional entre dos de los centros de datos más importantes del sur de Europa, ubicados en Madrid y Milán.

El objetivo final es proporcionar comunicaciones internacionales de datos de ultra-alta capacidad a operadores mayoristas de telecomunicaciones. Además de ofrecer la posibilidad de extender la conectividad a América, Asia y África a través de su enlace con otros cables submarinos, Barracuda se plantea como una infraestructura crítica al tener la capacidad de soportar las políticas para el desarrollo de las nuevas tecnologías en la era digital.

Inteligencia artificial

La creciente demanda de banda ancha, especialmente tras la irrupción del comercio electrónico y la inteligencia artificial, da más sentido a esta fibra óptica submarina, con la que el décimo año desde su puesta en marcha, de los 25 que están calculados para su vida útil, ya se espera que reporte unos beneficios netos por encima de los 7 millones de euros.

Recorrido del cable submarino del proyecto Barracuda. / Levante-EMV

Así lo recoge el expediente presentado por VDPC ante Costas, donde también destaca el "impacto positivo en las inversiones extranjeras" que este proyecto reportará a Sagunt y, "por extensión, a la provincia de València y a España, en general". Y es que Barracuda "convertirá al entorno en una localización muy atractiva como puerta de enlace digital internacional", según insiste el promotor.

Empresas tecnológicas

Además, la posibilidad de incorporar otros tres cables a la estación de aterrizaje de Sagunt hace que se puedan interesar empresas tecnológicas como Google y Facebook. Según los datos de la compañía, iniciativas similares han supuesto un incremento de hasta el 10 % en el empleo y han impulsado mejoras en la formación de los profesionales en tecnologías punteras.

Sobre la afección que este proyecto tendrá en Sagunt, donde las principales obras apenas se prolongarán durante 30 días, el expediente diferencia entre el tendido de cable en el lecho marino hasta unos 700 metros de la costa, su llegada a la arqueta de playa y su canalización terrestre hasta la estación de aterrizaje y el centro de datos multipropósito de 4.600 metros cuadrados. Este edificio contará con cuatro salas de computación con capacidad para más de 400 racks y su abastecimiento será el 100 % con energía sostenible.

Canalización

A ese punto llegará el cable a través de una canalización terrestre de cerca de 1.900 metros, que discurrirá por suelo municipal, portuario y marítimo-terrestre. Una infraestructura crítica será la arqueta de playa, que se ubicará en el subsuelo del aparcamiento asfaltado junto al paseo marítimo y las pistas de tenis. Su función será servir como punto de transición seguro y protegido entre el cable submarino y la infraestructura terrestre.

Desde ahí y hasta llegar el mar, el proyecto contempla una perforación horizontal dirigida, que discurrirá a unos 15 metros de profundidad y atravesará la playa hasta alejarse del borde costero. Estos trabajos se desarrollarán a lo largo del próximo año, mientras que el cable submarino está previsto que entre en funcionamiento durante el verano de 2028. En ese momento es cuando Sagunt empezará a ejercer como puerta digital del Mediterráneo.