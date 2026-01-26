El año de María Moliner llega a su fin en Sagunt
Una charla de una Premio Nacional de Periodismo clausurará los actos
Anna Biosca
El Ayuntamiento de Sagunt clausurará este martes el año oficial concedido en 2025 a María Moliner tras haber realizado una exposición sobre su vida y su relación con la capital del Camp de Morvedre.
El broche de la programación será la conferencia de Inmaculada de la Fuente, periodista y escritora de amplio recorrido en los medios de comunicación. La madrileña, Premio Nacional de Periodismo en la modalidad de reportajes y artículos literarios, acude al Centre Cívic Antic Sanatori como biógrafa de la que fuera pionera como profesora en la universidad e impulsora de la organización bibliotecaria en España.
El acto será este martes 27 de enero a las 19 horas y contará con la presencia de Francisca Sánchez como introductora de una ponencia basada en la obra “El exilio interior. La vida de María Moliner (2011). De la Fuente y Sánchez desvelarán detalles importantes de la trascendencia de la figura de María Moliner como mujer, y como precursora y pionera en materias intelectuales y organizativas destinadas en la época a los hombres.
Exposición
El comisario de la exposición sobre María Moliner, Buenaventura Navarro, valora muy positivamente que "las instituciones públicas organicen este tipo de actos que ponen en valor a personalidades que no deben caer en el olvido puesto que su legado nos enriquece cultural y personalmente”. “En el caso de Moliner, además tenemos la inmensa suerte que tanto ella como su familia dejaron huella en nuestra ciudad, y que incluso llegó a casarse en Sagunto. Personalmente considero que la ciudad ha estado a la altura del personaje homenajeado, y la colaboración del IES que lleva su nombre con el ayuntamiento es otro de los factores a destacar si lo que queremos es que la valía de la autora quede en nuestra memoria colectiva”.
