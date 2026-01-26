Canet potencia sus fiestas por Sant Antoni

Canet d’en Berenguer ya ha comenzado la cuenta atrás para la celebración de las fiestas de Sant Antoni, que se celebrarán del viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero. El plato fuerte de los tres días de fiesta será la ‘noche de tributos’ del sábado, que comenzará a las 20 horas, con una cita para niños, y se prolongará hasta bien entrada la madrugada.

El comienzo de las celebraciones tendrá lugar el viernes 30, a la 19 h, con la inauguración del tradicional Mercado Medieval que, como es tradicional, desde la Plaza del Roque hasta la Plaza del Castillo, y el por el carrer Calvari. Por otra parte, a las 19:30, Marivi Diullet (técnica de la firma SanLucar) impartirá una charla titulada 'Agricultura regenerativa: restaurar la salud de la tierra'.

Un caballista, en una anterior edición de la fiesta. / Ayuntamiento de Canet

El sábado, la fiesta comenzará a las 20 horas, con un dúo musical dirigido a los más pequeños y pequeñas. Posteriormente, a las 20:30 horas, tendrá lugar el inicio de la tradicional hoguera, que dará lugar al comienzo de la cena popular (los tiquets están a la venta en el ayuntamiento). El plato fuerte de la jornada será la Noche de Tributos, en la que se rendirá homenaje a El Canto del Loco, Estopa y Melendi.

Día grande

Pero el gran día de las fiestas de Sant Antoni será, como siempre, el domingo. A las 8 de la mañana tendrá lugar la tradicional concentración de caballistas (en la calle Quart) y, una hora más tarde, habrá un almuerzo de hermandad entre los asistentes. Posteriormente, las 11 h, se celebrará la misa en honor de Sant Antoni que, por primera vez, estará oficiada por el nuevo párroco, Celestino Aló. Por último se celebrará la bendición de los animales en la Plaza de la Iglesia y la tradicional Desfilada por las calles.