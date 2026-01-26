Compromís propone femenizar las calles y plazas de Sagunt

Compromís propone feminizar más calles y plazas de Sagunt. Con este objetivo ha puesto encima de la mesa la dedicación de una calle del municipio al colectivo la Tira de Dones con motivo del 8 de marzo. El grupo municipal valencianista presentará una moción al próximo pleno donde solicitará más nombres de mujeres en vías y espacios destacados del municipio, dotándolos de placas explicativas que aporten información sobre mujeres reconocidas.

En palabras de la concejala Maria Josep Soriano, quien defenderá la propuesta: “Compromís per Sagunt queremos valorar, el próximo 8 de marzo, el trabajo hecho por La Tira de Dones, un colectivo formado por más de veinticinco mujeres artistas que desde hace más de 30 años exponen sus obras el 8 de marzo y también hacen intervenciones en la subida del Castell y Teatro Romano durante el Sagunt a Escena. Así, en el próximo pleno de febrero, solicitaremos dedicar una calle o plaza a la Tira de Dones”, afirmaba.

Maria Josep Soriano, regidora Compromís. / Compromís Sagunt

“La Tira de Dones es un colectivo con un fuerte compromiso social, como lo demuestran sus exposiciones sobre la Dana, la violencia contra las mujeres, la COVID y la más reciente por la paz, donde colgaron por distintos puntos de la ciudad palomas de Matisse”, ha querido destacar Soriano.

Feminizar calles y plazas

Además, en su propuesta, Compromís pide feminizar más calles y plazas del municipio, dotándolos de placas explicativas que aporten información sobre las mujeres reconocidas. Según explica la concejala valencianista: “El porcentaje de calles dedicadas a mujeres en Sagunt es bastante bajo. Pedimos aumentar las calles con nombre de mujeres destacadas. En algunos casos, para feminizar una calle no sería necesario dotarlo de un nombre nuevo; simplemente con añadir el nombre de pila sería suficiente, como ocurre con la Calle Bravo de Sagunto. La ciudadanía no sabe que está dedicado a una mujer, propietaria de terrenos en la zona, quien los dio al Ayuntamiento para construir viviendas. Y así ocurre con más calles del municipio”.

“Solicitamos que estos nombres de calles vayan acompañados de una pequeña explicación de quien era la mujer reconocida en una placa, que podrían servir para ser trabajadas en los centros educativos y como información turística”, concluye Maria Josep Soriano, regidora de Compromís per Sagunt.