Estivella pone en marcha los presupuestos participativos de mayor dotación

Estivella ha dado el pistoletazo de salida a una nueva edición de sus presupuestos participativos, después de tres años desarrollando este proyecto de participación entre sus habitantes.

Los vecinos y vecinas ya pueden presentar al consistorio aquellas propuestas que consideren necesarias para incorporar en los presupuestos 2026. Unas cuentas que destinarán 36.000 euros, un 20% más que el año anterior, a la ejecución de los proyectos más votados y requeridos por los lugareños, como ocurriera en ediciones anteriores. Se trata de proponer ideas, proyectos, mejoras, planes, sugerencias, campañas... Que deberán presentarse hasta el 8 de febrero, fecha en la que finaliza el plazo.

Un vecino lleva su propuesta a la mesa instalada. / Ayuntamiento de Estivella

Participación

Este jueves, el ayuntamiento instalaba un stand a pie de calle, en la plaça Rei Jaume, para que los interesados e interesadas en el proceso pudieran depositar sus propuestas. Una mesa que ha recibido las primeras iniciativas.

Sin embargo, para poder participar, los vecinos tienen la posibilidad de hacerlo a través de diferentes vías, o bien de manera presencial en la administración local, en horario de atención al público, o a través de la página web del ayuntamiento (https://www.estivella.es/va/pagina/participacio-ciutadana).

El proceso contaba además con una charla informativa, que se realizaba también este jueves en el Salón de Actos del Centre Cultural para dar a conocer a los vecinos los avances en el desarrollo de los proyectos que han salido elegidos en anteriores ediciones, además de volver a explicar todo el proceso.

Estudio y selección

Tras una primera fase, el consistorio estudiará las propuestas para descartar aquellas que fueran inviables o bien por cuestiones técnicas y por falta de presupuestos. Una vez hecha esta criba se realizará la votación y las más respaldadas serán las que desarrolle el ayuntamiento.

Cabe recordar, tal y como publicó Levante-EMV , en la segunda edición se presentaron 80 proyectos ciudadanos.