Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen SuecaHotel ingenieros VWTiempo ValenciaCalderos MoncadaNuevo restaurante DacostaTractores ValènciaDe HaasCalendario laboral 2026
instagramlinkedin

Estivella pone en marcha los presupuestos participativos de mayor dotación

Se destinarán 36.000 euros a iniciativas propuestas solo por sus habitantes

Vecinos presentando sus propuestas.

Vecinos presentando sus propuestas. / Ayuntamiento de Estivella

Marián Romero

Marián Romero

Estivella

Estivella ha dado el pistoletazo de salida a una nueva edición de sus presupuestos participativos, después de tres años desarrollando este proyecto de participación entre sus habitantes.

Los vecinos y vecinas ya pueden presentar al consistorio aquellas propuestas que consideren necesarias para incorporar en los presupuestos 2026. Unas cuentas que destinarán 36.000 euros, un 20% más que el año anterior, a la ejecución de los proyectos más votados y requeridos por los lugareños, como ocurriera en ediciones anteriores. Se trata de proponer ideas, proyectos, mejoras, planes, sugerencias, campañas... Que deberán presentarse hasta el 8 de febrero, fecha en la que finaliza el plazo.

Un vecino lleva su propuesta a la mesa instalada.

Un vecino lleva su propuesta a la mesa instalada. / Ayuntamiento de Estivella

Participación

Este jueves, el ayuntamiento instalaba un stand a pie de calle, en la plaça Rei Jaume, para que los interesados e interesadas en el proceso pudieran depositar sus propuestas. Una mesa que ha recibido las primeras iniciativas.

Sin embargo, para poder participar, los vecinos tienen la posibilidad de hacerlo a través de diferentes vías, o bien de manera presencial en la administración local, en horario de atención al público, o a través de la página web del ayuntamiento (https://www.estivella.es/va/pagina/participacio-ciutadana).

El proceso contaba además con una charla informativa, que se realizaba también este jueves en el Salón de Actos del Centre Cultural para dar a conocer a los vecinos los avances en el desarrollo de los proyectos que han salido elegidos en anteriores ediciones, además de volver a explicar todo el proceso.

Estudio y selección

Tras una primera fase, el consistorio estudiará las propuestas para descartar aquellas que fueran inviables o bien por cuestiones técnicas y por falta de presupuestos. Una vez hecha esta criba se realizará la votación y las más respaldadas serán las que desarrolle el ayuntamiento.

Noticias relacionadas y más

Cabe recordar, tal y como publicó Levante-EMV , en la segunda edición se presentaron 80 proyectos ciudadanos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents