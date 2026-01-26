El PP de Sagunt denuncia "el abandono del Gobierno y la pasividad del alcalde" ante el estado del litoral norte

Las consecuencias del temporal Harry han llegado a la arena política de Sagunt tras dejar un reguero de daños materiales, sobre todo, en la playa Malvarrosa de Corinto y provocar el rescate de varias personas en un camping. El PP municipal ha denunciado el "abandono institucional" que sufren las playas del norte del municipio, "especialmente Almardà", y ha cargado duramente contra el alcalde, Darío Moreno, y el Ministerio para la Transición Ecológica, "por su falta de compromiso y de respuestas ante una situación cada vez más insostenible".

El portavoz del grupo municipal popular, Ximo Catalán, ha afirmado que “los vecinos y vecinas de Almardà se sienten completamente abandonados por las administraciones que sí tienen competencias para actuar, mientras que la única institución que ha estado a su lado ha sido la Generalitat, que, pese a no tener competencias directas en costas, ha mostrado sensibilidad, implicación y apoyo”, dice después de la reciente visita del director general de Costas a nivel autonómico a la playa Malvarrosa de Corinto.

Catalán ha asegurado que la Delegada del Gobierno "nunca ha recibido a las asociaciones de vecinos de Almardà, pese a las reiteradas solicitudes realizadas". “Resulta especialmente llamativo que, mientras a los vecinos y vecinas de Almardà se les ignora sistemáticamente, la delegada del Gobierno sí acompañó a los afectados por los temporales en Tavernes de la Valldigna. Ese trato desigual es inaceptable”, ha señalado.

Ejemplo de otros municipios

El portavoz popular ha puesto también como ejemplo la actitud de otros municipios vecinos. “En Almenara, la alcaldesa acompañó a la subdelegada del Gobierno en Castellón para comprobar los daños del temporal y reclamar más espigones. En Sagunto, sin embargo, nuestro alcalde prefirió estar en Fitur mientras se desalojaba el camping Malvarrosa, dando la espalda a los vecinos en uno de los momentos más difíciles”, dice en relación a la presencia de Moreno en la Feria Internacional de Turismo celebrada en Madrid y al desalojo de algunos clientes del camping que, como informó este diario, se produjo en la tarde del 20 de enero, un día antes de que comenzara Fitur.

Sin ser recibido por el Ministerio

Desde el PP de Sagunt se denuncia igualmente que el Ministerio "nunca ha recibido al alcalde, ni siquiera cuando la ministra Teresa Ribera visitó Almenara para aplaudir unos espigones que el propio Darío Moreno ha llegado a calificar como 'la muerte de nuestras playas'”. “Ni una sola reunión, ni una defensa firme de los intereses de Sagunto ante el Gobierno de España”, ha subrayado Catalán.

El portavoz ha recordado que el pasado año, ante el retraso en el inicio de las obras de regeneración, las asociaciones de vecinos presentaron un Plan de Emergencia ante la Demarcación de Costas de Valencia, en presencia del alcalde y del concejal de Playas, Roberto Rovira. “Ese plan fue rechazado con el argumento de que no se podía actuar hasta que las olas superaran los tres metros, y lo más grave es que el equipo de Gobierno no respaldó en ningún momento la petición de sus vecinos”, ha lamentado.

Polémica sobre la visita

Asimismo, el PP de Sagunt desmiente las declaraciones del alcalde asegurando que desconocía la visita de la Generalitat Valenciana el pasado viernes. “Es rotundamente falso. El alcalde sabía que el director general de Costas, Marc García, iba a visitar Almardà. Así lo confirmó una vecina que lo comunicó el jueves al concejal de Playas, y también lo sabía la teniente de alcalde de Almardà, quién tampoco acudió a la reivindicación vecinal”, ha explicado Catalán, mientras desde el gobierno local precisaron a este diario que la comunicación oficial de la visita al consistorio llegó apenas dos horas antes.

"Grave retraso del trasvase de arena"

Desde el PP también se ha puesto el foco en el "grave retraso del trasvase de arena, que debía haberse ejecutado como máximo el año pasado". “Si el Ministerio hubiera cumplido los plazos, nos habríamos evitado buena parte de los daños sufridos en los últimos temporales. La inacción y la falta de planificación tienen consecuencias muy claras para nuestros vecinos”, ha advertido.

Por último, Ximo Catalán ha criticado la doble vara de medir del Gobierno socialista en materia de costas. “Mientras el Ministerio autoriza un proyecto piloto con arrecifes en la playa de Canet de Berenguer, gracias a la insistencia de su alcalde socialista y con el impulso de Diana Morant, ahora vemos cómo incluso la alcaldesa de Valencia reclama aplicar ese mismo modelo en las playas del sur, como El Saler. Son proyectos avalados por expertos de la Universidad Politécnica de Valencia, como el catedrático José Serra y el doctor en Ingeniería Josep Folgado. La pregunta es evidente: ¿por qué Sagunto siempre queda fuera de las soluciones?”.

“El problema no es la falta de alternativas ni de informes técnicos, el verdadero problema es la falta de liderazgo y de defensa de Sagunto por parte de su alcalde y el desprecio continuado del Ministerio hacia nuestros vecinos”, ha concluido Catalán.