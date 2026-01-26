Solo tres poblaciones de Morvedre perdieron población en 2025

Tan solo tres poblaciones del Camp de Morvedre perdieron población en 2025. Tanto Sagunt como otras doce localidades vieron incrementar su censo, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En ellos se muestra cómo Sagunt, la capital del Camp de Morvedre, ha ganado 2.006 habitantes en el último año, lo que le ha permitido alcanzar los 73.031.

También crecen los habitantes de otras poblaciones, como Gilet que llega hasta los 4.011 habitantes y Faura , que alcanza los 3.753, mientras Benifairó de les Valls llega a las 2.359 personas, Quartell , a las 1.810, Estivella , a 1.170 y Algímia d'Alfara, a 1115.

Canet d’en Berenguer y Albalat dels Tarongers han registrado además incrementos de población superiores al 6 %, sumando entre ambos cerca de 600 nuevos vecinos.

Canet, con un aumento del 6,5 %, ha llevado su población a 8.297 empadronados, incorporando un 35 % del crecimiento comarcal fuera de Sagunt, mientras que Albalat sobresale con 1.574 habitantes como uno de los núcleos más dinámicos proporcionalmente.

Segart , la localidad menos poblada de la comarca, crece a los 180 habitantes frente a los 167 que tenía hace un año, mientras Algar de Palància llega a los 565, Alfara de la Baronia se queda en 624 y Torres Torres en 808.

Esto ha favorecido que el censo comarcal haya llegado a los 102.102 habitantes tras sumar 1.778 nuevos residentes respecto a 2024.

Vista de Petrés. / Daniel Tortajada

Por contra, algunas localidades han perdido población, como es el caso de Petrés que se ha quedado con 1.124 frente a los 1.142 del año anterior; Quart de les Valls que baja a los 1.029 frente a los 1.040 que tenía y Benavites , que ve reducida la cifra a los 652 habitantes frente a los 674 que tenía en 2023 y los 661 de 2024.

Brecha autonómica

La brecha que mantiene la comarca con las grandes ciudades de la Comunitat Valenciana como València, Torrent o Torrevieja sigue siendo notable.

Según los datos actualizados del INE y de la Generalitat Valenciana, València capital se mantiene como la gran metrópolis regional con alrededor de 840.000 habitantes.

En el área metropolitana, Torrent alcanza los 90.928 vecinos, con un aumento de un 2,18 % aproximadamente, mientras que Gandia, cuenta con 83.135 residentes y crece alrededor de un 3,6 %. Paterna tiene un aumento de 3,1% y se sitúa en torno a los 76.019 habitantes, una cifra similar a la de Benidorm, que cuenta con unos 77.221 censados y registra un crecimiento de 3,8 %.