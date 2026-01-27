CC OO pide acabar en Morvedre con las "dinámicas de exclusión laboral"

Una fuente autorizada en el mercado laboral como CC OO en el Camp de Morvedre ha hecho su propia radiografía al cierre de 2025. La bajada del paro, pese al incremento poblacional, y el aumento en las afiliaciones a la Seguridad Social en todos los sectores, con la excepción del régimen agrario, confirman la "indiscutible" creación de puestos de trabajo, así como los beneficios del aumento de salarios y la estabilidad en el empleo, ya que el contrato que más se extiende es el indefinido a jornada completa.

Pero estos mismos números son objeto de una interpretación menos alentadora, como el detalle de que un elevado porcentaje de residentes del Camp de Morvedre se ve forzado a trabajar fuera de la comarca, según lamenta el sindicato liderado por Sergio Villalba. Como refuerzo de esta hipótesis, desde CC OO señalan que, a 31 de diciembre de 2025 y en función del lugar de la actividad laboral, los 16 municipios desde Sagunt a Segart o desde Albalat dels Tarongers a Torres Torres sumaban 28.587 altas en la Seguridad Social, pero sus residentes con trabajo alcanzaban las 39.375 afiliaciones.

Acuerdos con las empresas

Para paliar esta necesidad de salir de la comarca para trabajar, CC OO recuerda su insistencia al reclamar a las administraciones locales que alcancen acuerdos con las empresas para que incorporen a sus plantillas a personas empadronadas en el Camp de Morvedre. El sindicato es consciente que el primer paso en esta dirección se centra en ofrecer la formación adecuada y en ese contexto carga contra "la desastrosa política actual" de la Generalitat de "desinvertir" en la Formación Profesional pública.

La "paralización, recorte o eliminación" de la inversión prevista en el centro Eduardo Merello del Port de Sagunt es el peor ejemplo de esta gestión autonómica, ya que se trata de un instituto "de referencia para una formación industrial altamente demandada por las empresas, a la que mucho alumnado se queda sin acceder por falta de plazas". En palabras de Villalba, "la escuela pública garantiza el acceso a una educación para el desarrollo de las personas y la obtención de una cualificación que permita aspirar a los puestos de trabajo generados. También atiende las necesidades sociales, formando al personal que el mercado demanda".

Movilidad

Sobre el "papel clave" de la movilidad, que queda confirmada en el requisito cada vez más extendido en las ofertas de empleo de disponer de vehículo propio, CC OO insiste en sus reclamaciones de una movilidad sostenible y accesible, al incidir también en la reducción tanto de la siniestralidad como de la emisión de gases de efecto invernadero. Esta situación se agrava por la "precaria oferta de transporte público" en la comarca, que es un condicionante más en la posibilidad de inserción profesional para la juventud.

Trabajadores en la gigafactoría de Sagunt. / Daniel Tortajada

La mayor temporalidad y contratación a jornada parcial, "muchas veces de forma no deseada", entre las mujeres es otro de los rincones oscuros del crecimiento económico que experimenta la comarca con Sagunt a la cabeza. A este respecto, desde CC OO reclaman vigilancia al cumplimiento de la ley con el uso de las horas complementarias, así como "modernizar el modelo de dependencia, priorizando los servicios públicos universales, la profesionalidad del sector y la mejora salarial y laboral".

Salud laboral

El sindicato reitera viejas demandas como una mayor implicación de las empresas y las administraciones en la protección de la salud de la población trabajadora, no solo en lo relativo a los accidentes, sino también "en la aparición de enfermedades y lesiones que se cronifican provocando sufrimiento personal y afectando al desempeño laboral".

Políticas integrales

Así, CC OO apuesta por políticas integrales que eliminen las "dinámicas de exclusión" que conducen a mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y mayores de 45 años al desempleo y a la precariedad.