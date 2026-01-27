Faura pone freno a la procesionaria de sus pinos

El Ayuntamiento de Faura ha decidido poner freno a la plaga de procesionaria con un tratamiento preventivo. Se trata de la endoterapia vegetal, que se ha aplicado a 460 árboles de la montaña y parques de La Rodana y de la calle de la Pelota, con el objetivo de reducir la incidencia de esta oruga tóxica que afecta a los pinos. La actuación que se inició a finales de diciembre, ha supuesto un total de 3.440 euros, una intervención que ha permitido aplicar en cada árbol dos inyecciones con la dosis adecuada para garantizar la eficacia del tratamiento.

De este modo, se ha actuado de forma segura y eficaz contra una plaga que puede resultar especialmente problemática. En el caso de las personas, la procesionaria tiene una alta capacidad urticante, mientras que para los animales domésticos puede llegar a ser muy peligrosa y, incluso, mortal.

La Rodana una de las zonas de actuación. / Daniel Tortajada

Zonas de actuación

Estos parques son zonas muy frecuentadas por vecinos y vecinas y, por este motivo, el Ayuntamiento continúa trabajando de manera constante en ellos, conscientes que son puntos de encuentro habituales. En el caso de La Rodana, se ha trabajado tanto en la zona del parque como en toda la franja de pinos de la montaña que se encuentra más próxima en la población, para ser la más transitada. El consistorio mantiene así su preocupación para conservarlos en las mejores condiciones de salubridad, garantizando entornos seguros para todos y todas, grandes, niños y mascotas.

La endoterapia vegetal es una técnica que consiste a inyectar directamente al tronco del árbol una sustancia fitosanitaria que se distribuye por su sistema vascular. De este modo, se combaten plagas y enfermedades sin necesidad de fumigar, hecho que permite focalizar el tratamiento y evitar la dispersión de productos al entorno.

Entre las principales ventajas de este tratamiento destaca que es un método alternativo, rápido y limpio en su aplicación. Además, presenta una gran persistencia, puesto que solo necesita una aplicación anual. Se trata también de una técnica respetuosa con el arbolado, que no contamina ni los suelos ni las aguas, y que es totalmente inocua para la salud de las personas y de las especies animales.