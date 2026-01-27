El gobierno de Sagunt rechaza las críticas del PP por el estado de sus playas

La comisión municipal de Playas se reunirá esta semana en Sagunt con tal de abordar los daños sin parangón ocasionados por el temporal Harry "y proponer una estrategia conjunta" tras una borrasca que hasta incluyó el rescate de varias personas en un camping. Así lo explican a preguntas de Levante-EMV desde el gobierno local, al tiempo en que rechazan de plano las críticas lanzadas por el PP municipal denunciando "el abandono del Gobierno y la pasividad del alcalde", Darío Moreno, ante el estado del litoral norte tras este temporal.

"Acusar al Ayuntamiento de Sagunto de falta de compromiso con las playas del norte es faltar a la verdad. Siempre hemos estado junto a las asociaciones ciudadanas, reivindicando una solución definitiva para nuestras playas, independientemente de partidos. Hemos mantenido contacto recurrente con las administraciones competentes y hemos estado ejerciendo una presión que ha servido para contar con un proyecto de regeneración de las playas que supone la mayor inversión que se ha hecho nunca en España. De hecho, seguimos vigilando de cerca el cumplimiento de los plazos para garantizar que este año se finalizan los trabajos", afirman.

Operarios achicando agua en la Malvarrosa de Corinto. / Daniel Tortajada

También se destaca que el consistorio de Sagunt "de la misma manera que Canet, está involucrado en un proyecto innovador para la retención de la arena". "No sólo es que pedimos soluciones, es que el Ayuntamiento de Sagunto movió ficha, financiando un estudio técnico que proponía la colocación de unas estructuras a modo de dique subterráneo y cuya financiación ahora está en manos del Ministerio".

Igualmente, han lamentado las críticas del PP a que el alcalde acudiese a la feria de turismo Fitur en Madrid. "Vincular la participación del consistorio con FITUR con el temporal de la semana pasada es demagogia. El ayuntamiento mantuvo su agenda profesional en el mayor evento de turismo que se celebra en nuestro país, pero eso no implicó descuidar ni un ápice la protección del vecindario que sufría los efectos de la borrasca Harry. Tuvimos reuniones de coordinación, varias cada día, y gracias a ello se pudo evitar que el agua llegara a algunas zonas de Corinto y Malvarrosa. Desde primera hora, Policía Local y Mantenimiento estuvieron trabajando en la zona. Se construyeron diques con maquinaria pesada, se instalaron sacos de arena a modo de barrera y se reforzó la vigilancia para garantizar que no se veía comprometida la seguridad de ningún vecino. A la vez se estuvo desaguando con bombas y, en cuanto se ha podido, hemos comenzado las tareas de limpieza de la zona", destacan.

"El ayuntamiento ha liderado"

Por ello, recalcan: "El ayuntamiento ha estado presente, no ha callado, ni ha estado de brazos cruzados. Ha liderado, ha presionado y ha aportado soluciones técnicas. Quien ahora habla de abandono olvida que los avances logrados en los últimos años son precisamente consecuencia del trabajo de este ayuntamiento junto con las asociaciones ciudadanas".