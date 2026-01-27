Interior reconoce la labor de la Policía Local de Sagunt en la dana

El Ministerio del Interior ha reconocido con el distintivo honorífico a 87 agentes de la Policía Local de Sagunt por su participación en los dispositivos de emergencia y seguridad activados con motivo de la Dana registrada en la provincia de Valencia en octubre de 2024.

La condecoración pone en valor su intervención en un episodio de lluvias torrenciales que afectó de forma significativa a la Comunidad Valenciana, y premia el compromiso, la valentía y el servicio de quienes participaron en las labores de emergencia y seguridad durante el temporal.

Reconocimiento

El Distintivo Honorífico dana 2024 es una condecoración oficial creada por el Ministerio del Interior para reconocer la labor de los y las agentes que se desplegaron durante la Dana que afectó a Valencia el 29 de octubre de 2024.

Este reconocimiento destaca su implicación ejemplar en labores de seguridad, emergencia y ayuda humanitaria, realizadas con profesionalidad, entrega y espíritu de servicio tras los estragos ocasionados por el mencionado fenómeno meteorológico.

La Policía Local en una de las zonas afectadas. / Ayuntamiento de Sagunt

La intervención de la Policía Local de Sagunt se enmarcó en los dispositivos extraordinarios activados para minimizar los efectos del temporal, que obligó a reforzar la presencia policial y la coordinación con otros servicios de emergencia. Los y las agentes del cuerpo municipal saguntino participaron desde la primera noche tras la catástrofe en labores de protección de personas, control de zonas afectadas, custodia de bienes y atención de incidencias derivadas de las lluvias torrenciales.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, señala que “la Policía Local de Sagunt se implicó en ayudar a los municipios afectados por la riada, colaborando con los efectivos municipales de la zona en tareas de seguridad ciudadana y prestando asistencia a las personas damnificadas”. En esa misma línea, el primer edil afirma que el compromiso del cuerpo “fue ejemplar desde el primer momento y este es un reconocimiento justo a su profesionalidad y vocación de servicio público”.

Por otro lado, la concejala de Policía Local, María José Carrera, destaca que los agentes municipales “actuaron con rapidez, coordinación y una enorme implicación durante todo el dispositivo de la dana, atendiendo emergencias, protegiendo zonas afectadas y apoyando a los servicios de intervención”. Asimismo, Carrera asegura que esta distinción “pone en valor un trabajo imprescindible en momentos críticos y reconoce de forma justa su compromiso con la seguridad y el servicio público”.

El Distintivo Honorífico de participación en dispositivos de emergencia y seguridad reconoce la labor de los cuerpos policiales que intervinieron activamente en la respuesta a uno de los temporales más severos registrados recientemente en la Comunidad Valenciana. Con esta distinción, el Ministerio del Interior pone de relieve el papel esencial que desempeñan las policías locales y el resto de los servicios públicos en la gestión de situaciones de emergencia y protección civil.