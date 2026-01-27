Intentan okupar su casa en Sagunt de madrugada y le amenazan dos veces: "Te voy a reventar"

Un vecino de Sagunt aún no sale de su asombro al pensar en todo lo que podía haber ocurrido el pasado sábado si él no llega a darse cuenta de que, en plena madrugada, cinco personas forzaban la puerta de la casa donde vive e intentaban entrar en ella a la fuerza.

Todo ocurrió en una calle situada en pleno centro de la ciudad sobre las 1,30 horas. La suerte quiso que él estuviera en una esquina cercana, les viera alrededor de la puerta de su casa intentando abrirla y, casualmente, una patrulla de la Policía Local pasara en ese momento por allí. De inmediato, les avisó y los agentes actuaron rápidamente, logrando arrestar a dos hombres de Sagunt ya conocidos en comisaría y a dos mujeres jóvenes, mientras otro tercer hombre consiguió huir.

Aunque todo se precipitó en poco tiempo, dañaron la puerta a la altura de la cerradura y dejaron evidentes marcas en ella. Luego los agentes comprobaron que iban bien equipados, con una pata de cabra, una llave inglesa, una cadena y un candado que llevaban escondidos en un carro de bebé. Por ello, todo apuntaba a que su intención era okupar por la fuerza la vivienda.

Muestra de los daños en la cerradura al forzar la entrada al portal.. / Mónica Arribas

Tras la llegada de la policía y sin importarle la presencia de los agentes, uno de los detenidos llegó a proferir amenazas al dueño de la casa al grito de "chivato, te voy a reventar cuando te pille" y "me voy a follar a tu mujer", según explicaba este último.

Nueva amenaza

Después de pasar la noche en comisaría, el domingo, antes de las 11 horas lograron quedar en libertad provisional tras comparecer ante el juzgado. Pero, lejos de hacer otra cosa, el autor de las amenazas volvió en ese momento a la casa y, en presencia de un cerrajero que había ido a reparar todos los daños, aún amenazó de nuevo al dueño, gritándole que era un "chivato", que a su mujer "se la iba a follar un negro" y que se metiera en su casa o, de lo contrario, "le iba a reventar", tal y como apunta el afectado.

Esto le hizo encerrarse en ese momento y pedir luego protección a nivel judicial, lo que le permitió lograr una orden de alejamiento que le impedirá estar a menos de 250 metros en un periodo de seis meses.

"Es tremendo lo que nos ha pasado". "Por segundos no lograron entrar y meterse aquí a vivir", decían desde la familia afectada, asegurando no conocer de nada a los detenidos, mientras técnicos de una empresa colocaban tanto cámaras como alarmas. "La policía fue rápida y el juzgado nos ha aceptado enseguida la orden de alejamiento pero es que te sientes desprotegido. Y más, cuando encima vuelven y te vuelven a amenazar", decían.