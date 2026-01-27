Sagunt rescatará una gran zona verde tras décadas de degradación

El Ayuntamiento de Sagunt no desfallece en su objetivo de recuperar una zona ver de más de 55.000 metros cuadrados en pleno corazón del núcleo del Port. Se trata de la zona situada al sur del complejo de la Gerencia, donde funcionan con éxito desde hace años unos paelleros, pero cuyo entorno se ha ido degradando durante décadas hasta requerir una inversión por encima de los 205.000 euros para aprovechar su potencial.

La actuación, financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, se centra en una "restauración paisajística autóctona", según queda definida en el proyecto. La licitación quedó desierta en un primer intento y, este segundo, con idéntico presupuesto derivado del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, ya se encuentra en la fase de valoración de las ofertas, según confirman fuentes municipales.

La concejala de Turismo, Natalia Antonino, destaca la importancia de mantener la apuesta por la conservación de este espacio, que incide en la "mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y el enriquecimiento del entorno paisajístico". El área de actuación está vinculada a la Ciudad Jardín de la Gerencia, cuyo ecosistema, tras quedar deshabitada y transformarse en un lugar de uso público, "ha sufrido la presión urbana e industrial, llevando a la degradación de hábitats naturales y a la disminución de la biodiversidad", según recoge el expediente.

Flora invasora

El avance de la flora invasora y la falta de mantenimiento han alterado "los equilibrios ecológicos necesarios para mantener un ambiente saludable y sostenible", con especial impacto en la fauna que requiere plantas autóctonas para su supervivencia. La transformación proyectada incluye la retirada "manual o mediante métodos químicos" de la vegetación alóctona; la adecuación del terreno, incluida la corrección de su composición, para favorecer la plantación de especies propias de este hábitat; así como el establecimiento de un plan de mantenimiento y un sistema de riego para garantizar el crecimiento.

Nueva pinada / Levante-EMV

Otros detalles de este proyecto, que califican como "de gran importancia, debido a la combinación de factores históricos, culturales, y ambientales característicos del municipio de Sagunto", son la creación de corredores ecológicos, que facilitarán el desplazamiento y la dispersión de las especies nativas, y el desarrollo de rutas señalizadas para la observación de la flora autóctona, ofreciendo a los visitantes una experiencia "enriquecedora y educativa".

Concienciación

Precisamente esta vertiente es una de las más beneficiarias de esta iniciativa, ya que se pretende utilizar como "herramienta para concienciar a la población local sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad". Así, la intervención se considera "esencial" para garantizar que las generaciones futuras disfrutan y aprenden de este valioso espacio verde.

Para dar una justificación turística a esta inversión, otra de las ventajas que contempla es el fomento del ecoturismo, con la esperanza de que esta restauración ambiental atraiga visitantes interesados en la naturaleza y la biodiversidad.

Árboles nuevos

A la hora de concretar todos estos objetivos, el proyecto contempla la sustitución de los ejemplares de schinus molle (falsa pimienta), de origen sudamericano, por más de una treintena de fraxinus ornus (fresno de flor); la creación de una pinada; así como la plantación de 75 celtis australis (llidoners), 32 tamarix gallica (tamariscos) y varios arbustos. Entre las especies invasoras que se han detectado en esta zona verde se encuentran platanus hispanica (plátano de sombra), phoenix canariensis (palmera canaria), melia azedarach (melia) y phoenix dactilifera (palmera datilera).

Farolas

La intervención también comprende los arreglos necesarios para habilitar cuatro entradas a la zona, arreglar un par de construcciones e instalar varios puntos de luz en paralelo a la avenida Adolfo Suárez. El tiempo estimado para la ejecución del contrato ronda los dos meses y medio.