Sagunt pondrá fin al año Chabret con un acto muy especial

Sagunt cerrará su año dedicado al primer cronista oficial de la población, Antonio Chabret, con un acto muy especial que unirá literatura y música.

Por un lado, en él se presentará el libro 'Cartas a Berlín' publicado por el Centro Arqueológico saguntino con edición, traducción y notas del estudioso saguntino Juan Antonio Millón. La obra da a conocer la correspondencia inédita del cronista con el arqueólogo y epigrafista alemán Emil Hübner desde 1886 a 1897; un libro que, como explican desde el Centro, ha visto la luz con "la destacada colaboración económica" del ya desaparecido 'Col·lectiu pel Patrimoni Saguntí" y constituye la tercera entrega de la colección que la entidad ha dedicado a monográficos sobre Sagunt.

El trabajo se presentará este miércoles día 28 con un acto muy especial. Por un lado, la intervención del Catedrático de Filología Clásica y poeta, Jaime Siles. Por otro, la actuación del trío Camareta de la Sociedad Musical Lira Saguntina, formado por Ángela Domínguez Zarzo (violonchelo), Nora Pérez Gomis (violín) y Juan Francisco Castillo Monreal (piano). Entre las piezas que interpretarán destaca una compuesta por el mismo cronista Chabret: 'Una tarde en el Castillo de Sagunto', que se suma al 'Canon a dos voces', de Théodore Dubois y el 'Vals en Re mayor', de Teresa Carreño. El acto se hará este miércoles 28, en el Auditori Joaquín Rodrigo a las 19 horas.

Juan Antonio Millón, familiares del cronista y la edil de Cultura. / Ayuntamiento de Sagunt

"Satisfechos por la labor"

Al hacer balance, el comisario de la exposición, Juan Antonio Millón, es positivo. “Creo que podemos estar satisfechos por la labor ejercida en este Año Chabret, que empezó con la conferencia que ofrecí en la II edición de la muestra 'Saguntum ad Mare Nostrum' sobre la figura y la obra de Chabret”. “Esto, junto a la exposición instalada en el Centro Cultural Mario Monreal, y la Jornada dedicada a su figura en la XXV Trobada de Cronistes i Investigadors del Camp de Morvedre i Almenara, con la aportación de un total de nueve trabajos de distintos autores en torno al primer cronista saguntino, suman una importante contribución al homenaje debido al médico, historiador, literato y músico saguntino”.

En conclusión, afirma que la declaración institucional sobre Chabret “ha supuesto un avance en la difusión y el conocimiento de este intelectual saguntino de finales del XIX y principios del siglo XX”.