Las exportaciones desde el puerto de Sagunt caen a su nivel más bajo en cinco años

Un total de 7,6 millones de toneladas, 9.400 menos, un 0,1 %, que el año anterior. Ese es el balance estadístico oficial del tráfico en el puerto de Sagunt durante 2025, cuando bajaron por segundo año consecutivo las exportaciones hasta caer al nivel más bajo en cinco años, el gas natural se impuso a los productos siderúrgicos en la habitual pugna por ser la principal mercancía y Salerno se consolidó como el mejor socio comercial, al menos desde un punto de vista cuantitativo.

Con conexiones con más de 220 puertos de todo el mundo, la relación con las dársenas italianas es la más productiva, al representar casi el 15 % del tráfico registrado a lo largo del pasado ejercicio. Además de las rutas con Salerno, donde las exportaciones siderúrgicas y las importaciones químicas, junto al intercambio de aceites y grasas, concentran la principal actividad, los negocios marítimos entre Sagunt y el país transalpino se extienden por los muelles de Cagliari, fundamentalmente por los productos químicos, Génova (vinos, bebidas, alcoholes y derivados) y Ravenna (gas natural).

Bethioua y Estados Unidos

Mientras el puerto de Bethioua (Argelia) es el segundo con más tráfico compartido con la capital del Camp de Morvedre, gracias a las 440.000 toneladas importadas, el segundo país con más relación marítima con Sagunt es Estados Unidos, donde prácticamente las 900.000 toneladas registradas se corresponden con el envío de gas natural a las dársenas saguntinas. En este apartado, las principales conexiones se establecieron con Freeport, Corpus Christi y Sabine, los tres en el estado de Texas.

El puerto de Fos, en Marsella, y Argelia completan los podios entre los mejores socios comerciales de las instalaciones que la Autoridad Portuaria de València (APV) gestiona en Sagunt, donde 2025 volvió a coronar al gas natural como la principal mercancía manipulada, después de que los productos siderúrgicos lo desbancaran el anterior ejercicio. El pasado año, la balanza quedó en 2,4 millones de toneladas del primero y 2,1 millones de los segundos, que suponen un incremento del 20 % y un descenso del 10,5 %, respectivamente, en la comparativa con 2024.

Tendencia a la baja

Entre las múltiples variables que ofrece la APV a través de este boletín estadístico destaca la tendencia a la baja en las exportaciones, que el pasado año se quedaron ligeramente por debajo de las 2,2 millones de toneladas. Este nivel es el más bajo desde 2020, cuando las tareas de carga de buques no rebasaron las 1,8 millones de toneladas, mientras que el punto álgido se alcanzó en 2023 con más de 2,6 millones de toneladas de salida.

Peso creciente

Otra comparativa interesante se refiere a la actividad que registra cada uno de los tres puertos gestionados por la APV. En este capítulo, Sagunt concentró en 2025 un 9,5 % del tráfico registrado desde el organismo presidido por Mar Chao, que superó las 80 millones de toneladas. Este porcentaje, que para Gandía no llega al 0,3 % y el restante 90,2 % se lo queda València, mejora en relación con el de hace un lustro, cuando se quedaba en el 7,4 %, según siempre los datos oficiales de la propia APV.