Arden varios coches de madrugada en el Port de Sagunt

El incendio de un vehículo registrado esta madrugada en el Port de Sagunt ha dejado un importante reguero de daños materiales. Además de reducirlo a cenizas, quemó prácticamente todo un coche aparcado tras él y dañó tanto otros dos turismos como una farola cercana, que quedó a punto de caer sobre otros y esta mañana, a primera hora, ya ha sido retirada por operarios municipales.

El hecho se produjo entre las 2 y las 3 de la madrugada en la calle sindicalista Miguel Lluch por causas que se desconocen. El fuego comenzó en un vehículo híbrido. Pronto unas enormes llamas lo envolvieron completamente y produjeron un intenso incendio que se propagó tanto al coche aparcado delante como al que estaba estacionado detrás.

Incendio de coches en la Avenida Sindicalista Miguel Lluch. / Daniel Tortajada

Este último, un Mini, fue el peor parado pues prácticamente se quemó por completo, como el primero. "Solo se ha salvado el portón de atrás", explicaba un vecino.

El coche estacionado delante, de color granate, también vio su parte trasera quemada, a pesar de la actuación de los Bomberos y la Policía Local, que también acudió.

Daños hasta en la acera de enfrente

El alcance del incendio llegó a tal punto que otro turismo aparcado en la acera de enfrente también se vio afectado. Se trataba de un Ford Ka de color rojo con 16 años pero apenas 22.000 kilómetros que vio derretido su espejo lateral, un faro, la pintura de ese lado y vio cómo el airbag del conductor se disparaba y quedaba medio rajado.

Coches calcinados. / Daniel Tortajada

"Es un coche que siempre llamaba la atención cuando lo llevaba a pasar la ITV de lo bien conservado que estaba. Estaba impoluto pero ahora, como no lo tenía asegurado a todo riesgo, tendré que llevarlo al taller a que me lo arreglen y quedarme sin él un tiempo", explicaba a Levante-EMV su propietario, Roberto Velasco, mientras iba a poner la denuncia a la comisaría y pensaba en cómo ingeniárselas a partir de hora porque tanto su hijo como él necesitan un coche para trabajar y solo tienen ya uno disponible.