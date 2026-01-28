Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un aviso por una reyerta acaba con siete detenidos en Sagunt

Unos fueron arrestados por amenazas graves con un arma simulada y una barra de hierro mientras otros llevaban drogas

Momento de unas detenciones. / Levante-EMV

Mónica Arribas

Sagunt

Un aviso recibido en el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana por una reyerta en Sagunt acabó el pasado viernes por la noche con siete personas detenidas.

Parte de ellas fueron localizadas por la Policía Local en el mismo cauce del río Palància pasadas las 22 horas. Fue un despliegue que llamó mucho la atención entre el vecindario, dado lo inusual de la presencia policial a esas horas en ese lugar.

Tras identificarlas, como es habitual en estos casos, se les registró y les encontraron drogas, por lo que se les denunció por infracción a la Ley orgánica de Protección a la Seguridad Ciudadana por tenencia de estupefacientes en vía pública.

También se localizó a otro grupo implicado en la pelea y a sus integrantes se les acabó deteniendo por amenazas graves con un arma simulada y una barra de hierro.

Todos los arrestados eran hombres, cinco iban por un lado y dos, por otro.

