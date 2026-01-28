Comienzan al fin los trabajos previos para regenerar el litoral norte de Sagunt

Los esperados trabajos de regeneración del litoral norte de Sagunt han comenzado hoy de manera preliminar con la descarga de material, tuberías y el despliegue de infraestructuras necesarias para iniciar el vertido de los más de 1,2 millones de m3 de arena desde una megadraga.

La Asociación Vecinal de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa es la que ha informado de este extremo, precisando que la entidad vigilará de cerca el desarrollo de las obras.

Las calles Assagador del Mar y Arroz y Tartana son las que han acogido este descarga, según han precisado. "Estas tuberías, que en un primer momento debían trasladarse directamente a la zona de la Malvarrosa, se están acumulando actualmente en este punto debido a la total desaparición de la playa tras los graves daños provocados por el temporal Harry, que ha dejado este tramo del litoral en una situación de extrema vulnerabilidad", apuntan.

Tuberías descargadas en la zona. / Asociación vecinal de Almardà, Corinto y Malvarrosa

Primera fase en Almardà, Corinto y Malvarrosa

Como ha ido informando Levante-EMV, las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa serán las primeras en las que se desarrollen los trabajos dentro de un proyecto global, que también incluye actuaciones en Canet d’en Berenguer, Cullera y Sueca y deberá estar completamente finalizado antes de junio de 2026 para cumplir con los plazos establecidos por los fondos europeos Next Generation.

Desde la entidad vecinal aportan un detalle más: "Según la planificación prevista, la intervención en este tramo tendrá una duración aproximada de un mes"

Falta de información institucional

La Asociación Vecinal lamenta que, pese al inicio de los trabajos, "no haya existido una comunicación previa ni información oficial por parte de la Demarcación de Costas ni del Ayuntamiento de Sagunto, especialmente teniendo en cuenta que hoy mismo se ha celebrado una Comisión de Playas de carácter urgente para abordar el estado actual del litoral".

Durante dicha comisión, según afirman, "no se trasladó ninguna información sobre el inminente inicio de las obras de regeneración, y desde el propio consistorio se manifestó no disponer de datos al respecto cuando esta asociación ha preguntado al respecto y ello a través de una información llegada a través de una vecina que alertaba acerca de unas grandes máquinas que llegaban hoy a las playas, lo que pone de relieve, una vez más, la falta de coordinación, planificación y transparencia en una actuación de gran impacto para el vecindario."

Un momento de la descarga del material. / Asociación vecinal de Almardà, Corinto y Malvarrosa

Seguimiento y vigilancia

Desde la asociación se recuerda que este proyecto "es fruto de años de reivindicación y presión vecinal, pero también que, en su planteamiento actual, supone únicamente un parche frente a los graves problemas estructurales que sufre nuestro litoral". Por ello, el colectivo afirma que "mantendrá una actitud activa y vigilante durante toda su ejecución y seguirá reclamando con urgencia la implantación de mecanismos reales y duraderos de retención y defensa de la arena".

“La regeneración de nuestras playas no puede ser un simple parche. Estaremos atentos a cada fase de las obras para que se realicen correctamente y sirvan realmente para proteger nuestro litoral y nuestros hogares”, afirman.