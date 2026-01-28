Vandalizan un instituto de Sagunt con saludos nazis y pintadas racistas
La simbología y la terminología utilizada para vandalizar un mural y dejar varios mensajes permiten denunciar los hechos como un delito de odio
La aparición de mensajes nazis, xenófobos y racistas en el instituto Clot del Moro de Sagunt ha provocado una cascada de reacciones de repulsa. Una de las primeras ha sido la del concejal de Educación, Raúl Palmero, quien asegura que, "desde el ayuntamiento, condenaremos una y mil veces estas conductas fascistas y antidemocráticas, que son una vergüenza absoluta".
"Putos moros", varias esvásticas y referencias a Adolf Hitler, un "arriba España" y "educar no es adoctrinar Putos rojos" son los mensajes que aparecieron a principios de esta semana en varias paredes del centro que dan al patio. Frente al "malestar" que ha generado entre el alumnado, según confirman desde el instituto, el primer paso ha sido denunciar los hechos ante la Policía Nacional, cuyos agentes de la brigada científica se personaron este martes en el Clot del Moro para obtener muestras en busca de los responsables.
Antecedente
El director del centro, Enrique Ripollés, reconoce que "hace un año vandalizaron otro mural, pero se limitaron a estropearlo. Esta vez, con la utilización de terminología y simbología nazi, xenófoba y racista, los hechos pueden ser constitutivos de un delito de odio". Las pintadas se realizaron durante el fin de semana y la sospecha es que la responsabilidad hay que achacársela a "alguien de fuera" que saltó las vallas del patio, aunque no se descarta que contara con la colaboración de algún alumno con ideología de extrema derecha, según las declaraciones recogidas durante esta primera fase de la investigación.
Mientras el alumnado valora su propia respuesta, desde el centro se trabaja en la redacción de un manifiesto de repulsa, que empieza por enfatizar que "no queremos mirar hacia otro lado. No podemos consentir el odio y debemos reforzar nuestra defensa por una sociedad democrática, igualitaria y en paz", adelanta Ripollés.
Buena convivencia
Este episodio, según destaca el director del instituto Clot de Moro, no refleja la "convivencia relativamente buena" en el centro, que cuenta con una amplia comunidad árabe. Y es que las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa es de "respeto". De hecho, Ripollés asegura que "nunca hemos tenido ningún incidente grave por conflictos racistas o xenófobos".
Por el momento, no hay prisa para eliminar los mensajes, ya que la intención es aprovecharlos para reforzar los lazos de la convivencia que marcan el día a día del instituto. Una vez lo permita la investigación policial, la intención es borrarlos e incluso contactar con Iris Serrano, la artista que dibujó el vandalizado mural con mujeres palestinas, para restaurarlo.
Otros casos
Sobre la proliferación de este tipo de incidentes en los centros educativos de Sagunt, Palmero señala algún caso detectado en un colegio de Sagunt, pero "no con la vehemencia de los mensajes que han aparecido en el Clot del Moro". El edil de Educación adelanta, sobre la posibilidad de dar un paso más en la repulsa a estos hechos, que los servicios jurídicos municipales explorarán la posibilidad de personarse en la denuncia para apoyar la postura del instituto.
